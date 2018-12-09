закрыть
9 декабря 2018, воскресенье, 17:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Цена на топливо в Беларуси за десять лет выросла в шесть раз

4
  • 9.12.2018, 14:19
  • 1,898

В чем коварство тактики «повышения на копейку».

С 9 декабря в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличились на 1 копейку. Это двадцать шестое подорожание за год.

Стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро теперь составляет 1 рубль 43 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 53 копейки, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 74 копейки, ДТ — 1 рубль 53 копейки, пишет «Солидарность».

Таким образом, в рублях цена с 2008 года выросла больше, чем в шесть раз (на примере 95-го бензина). При этом в долларах ее максимум был в 2008 году – 1.15 за литр к концу года. Минимум – в 2016 году, когда цена колебалась в районе 0.6 $ за литр.


популярное за неделю

Мнение

Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип
Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова
Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер