Около 250 противников аккумуляторного завода собрались на площади в Бресте 1 9.12.2018, 17:01

У протестующих брестчан появилось еще больше вопросов к чиновникам.

На площади Ленина в Бресте 9 декабря вновь собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля, передает «Радыё Рацыя» со ссылкой на БелаПАН.

В 12:40 на площади было около 250 человек, сообщил правозащитник Владимир Величкин.

9 декабря собравшиеся обсуждали личный прием четырех противников строительства аккумуляторного завода министром природы и охраны окружающей среды Андреем Худыком 5 декабря. С главой ведомства встретились активисты Демьян Лепесевич, Дмитрий Бекалюк, Сергей Гелис и блогер Алексей Кабанов.

На встрече, по сообщению пресс-службы Минприроды, также присутствовали представители заказчика строительства завода ООО «АйПауэр», всех заинтересованных организаций, участвовавших в разработке проектной документации и отчета об оценке воздействия на окружающую среду строящегося производства аккумуляторных батарей, организаций Минприроды и Минздрава, эксперты.

Как сообщил Дмитрий Бекалюк на сегодняшней встрече противников завода на площади Ленина, после разговора в Минприроды у активистов «появилось еще больше вопросов». Он считает, что «чиновники хотят запустить завод, несмотря на все нарушения».

Демьян Лепесевич в свою очередь заявил, что на встрече чиновники «отстаивали интересы бизнеса». «Министр сказал: вы поймите, туда уже вложены деньги, интересы бизнеса тоже надо блюсти. На что я ему ответил, что вы, как министр природы, должны блюсти не интересы бизнеса, а охранять окружающую среду», — сказал Лепесевич.

Он сообщил, что перед началом встречи, которая длилась более пяти часов, активистов попросили сдать телефоны, диктофоны и видеозаписывающую аппаратуру, пообещав, что после встречи предоставят аудиозапись разговора. Однако это обещание не выполнено до сих пор. Активистам сообщили, что запись повреждена и ее пытаются восстановить. Как считает Лепесевич, чиновники не хотят, чтобы общественность знала, что происходило на этой встрече.

Он отметил, что технику изъяли только у членов инициативной группы противников строительства завода. Все остальные участники встречи, в том числе их оппоненты — представители строящегося предприятия ООО «АйПауэр», были с телефонами и компьютерами.