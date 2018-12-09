закрыть
9 декабря 2018, воскресенье, 17:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Около 250 противников аккумуляторного завода собрались на площади в Бресте

1
  • 9.12.2018, 17:01

У протестующих брестчан появилось еще больше вопросов к чиновникам.

На площади Ленина в Бресте 9 декабря вновь собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля, передает «Радыё Рацыя» со ссылкой на БелаПАН.

В 12:40 на площади было около 250 человек, сообщил правозащитник Владимир Величкин.

9 декабря собравшиеся обсуждали личный прием четырех противников строительства аккумуляторного завода министром природы и охраны окружающей среды Андреем Худыком 5 декабря. С главой ведомства встретились активисты Демьян Лепесевич, Дмитрий Бекалюк, Сергей Гелис и блогер Алексей Кабанов.

На встрече, по сообщению пресс-службы Минприроды, также присутствовали представители заказчика строительства завода ООО «АйПауэр», всех заинтересованных организаций, участвовавших в разработке проектной документации и отчета об оценке воздействия на окружающую среду строящегося производства аккумуляторных батарей, организаций Минприроды и Минздрава, эксперты.

Как сообщил Дмитрий Бекалюк на сегодняшней встрече противников завода на площади Ленина, после разговора в Минприроды у активистов «появилось еще больше вопросов». Он считает, что «чиновники хотят запустить завод, несмотря на все нарушения».

Демьян Лепесевич в свою очередь заявил, что на встрече чиновники «отстаивали интересы бизнеса». «Министр сказал: вы поймите, туда уже вложены деньги, интересы бизнеса тоже надо блюсти. На что я ему ответил, что вы, как министр природы, должны блюсти не интересы бизнеса, а охранять окружающую среду», — сказал Лепесевич.

Он сообщил, что перед началом встречи, которая длилась более пяти часов, активистов попросили сдать телефоны, диктофоны и видеозаписывающую аппаратуру, пообещав, что после встречи предоставят аудиозапись разговора. Однако это обещание не выполнено до сих пор. Активистам сообщили, что запись повреждена и ее пытаются восстановить. Как считает Лепесевич, чиновники не хотят, чтобы общественность знала, что происходило на этой встрече.

Он отметил, что технику изъяли только у членов инициативной группы противников строительства завода. Все остальные участники встречи, в том числе их оппоненты — представители строящегося предприятия ООО «АйПауэр», были с телефонами и компьютерами.


популярное за неделю

Мнение

Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип
Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова
Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер