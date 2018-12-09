2 января — работать или отдыхать? 9.12.2018, 17:52

Скоро в стране растает уже второй снег, а плана по переносу выходных дней на следующий год как не было, так и нет.

И если до самого любопытного — возможной майской «выходной» недели — надо еще дожить, то 2-е января — чуть больше чем через три недели. Когда возвращаться на работу иногородним? Сколько можно повеселиться за границей? Наконец, нарезать один или два таза салата?

В последний раз с такими задержками график представили в конце 2011 года. Тогда вице-премьер Тозик в середине декабря заявил: у всех есть возможность хорошо отдохнуть и встретить Новый год, а 2-го — на работу, напоминает «Онлайнер».

Правда, потом в адрес администрации Лукашегко и правительства посыпались «письма трудовых коллективов», и Лукашенко с тогдашним премьер-министром Михаилом Мясниковичем предложили такой выход: решить самим, объявлять 2 января выходным днем или нет. Если да, то выбрать день для отработки, чтобы не нарушать годовые расчетные нормы рабочего времени.

В последующие годы правительство публиковало постановления до наступления декабря, никогда не планируя работу на 2-е число первого месяца. И трудящиеся с благодарностью и чистой совестью принимались за планирование Нового года и отпусков.

Напомним, 2 января 2019 года — среда. Как и в 2013-м. Тогда это день был объявлен выходным. Отрабатывали его в субботу, 5 января.