Чему стоит поучиться у миллениалов? 3 9.12.2018, 19:25

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Американский предприниматель рассказал, как ему удалось выстроить эффективную работу между старшим и младшим поколением.

Американский предприниматель Чип Конли рассказал на TED (перевод - nv.ua), как ему удалось выстроить эффективную работу между старшим и младшим поколением в Airbnb

Начало 2013 года. Я третий день работал в крутом стартапе в Кремниевой долине, где был вдвое старше десятка своих коллег-инженеров. Меня пригласили в эту компанию, потому что я был экспертом в своей отрасли, но в новом офисе я чувствовал себя «чайником» в окружении техно-гениев. Я слушал их разговоры и думал, что мне лучше всего оставаться невидимым. (…)

Так прошло моё знакомство с Airbnb. В эту компанию меня пригласили три её основателя-миллениала. С моей помощью они хотели превратить свой быстрорастущий техно-стартап в мировой бренд сферы гостеприимства. Также я должен был стать личным наставником гендиректора Брайана Чески. С 26 до 52 лет я владел бутик-отелем, и, думаю, узнал много полезного за это время и накопил знания о гостиничном деле. Однако, проработав неделю, я понял, что смелой концепции аренды жилья по всему миру не нужны были мои знания секретов работы старой-доброй гостиницы. Суровая реальность потрясла: чем же я могу быть полезен? (…)

Я понял, что у меня есть несколько вариантов: бежать оттуда со всех ног, остаться и раскритиковать этих юных гениев или пробудить в себе любопытство и попытаться объединить мои мудрые и их свежие взгляды. Я воображал себя современной Маргарет Мид в окружении миллениалов и быстро понял, что могу предложить им не меньше, чем они мне. (…)

Как же помочь компаниям воспользоваться знаниями людей среднего возраста и при этом поддержать в воспитании своих юных цифровых гениев? Самые успешные компании настоящего и будущего смогут создать мощный тандем этих двух поколений.

Я расскажу, как этот тандем работал в Airbnb: меня поставили в команду с молодой, умной коллегой, которая помогала мне развивать гостиничный отдел. На начальных этапах Лора Хьюз заметила, что я не могу освоиться в новой среде, поэтому она часто садилась рядом на собраниях и была моим техническим переводчиком. Я записывал её комментарии, а она говорила: «Вот что это значит». Лоре было 27 лет. Когда мы встретились, она уже четыре года проработала в Google и полтора года в Airbnb. Подобно многим представителям когорты миллениалов она достигла управленческой должности до того, как прошла формальное обучение управлению. (…) Однако подход Лоры к управлению сформировался в технократическом мире и был строго математическим. В первый месяц совместной работы она мне сказала: «Мне нравится, что твой подход к управлению основан на создании убедительной концепции, которая станет нашей путеводной звездой».

Итак, мои знания правил — например, сколько комнат убирает горничная за 8-часовую смену, — возможно, не очень важны в мире, где люди делятся кровом. Мои знания процессов — «Как чего-то добиться?» — базируются на понимании основных мотивов каждого члена группы; эти знания очень важны в компании, где у большинства людей нет организаторского опыта. Проработав некоторое время в Airbnb, я понял, что это, возможно, новая роль старшего поколения на рабочем месте. Не то старшее поколение из прошлого, к которому относились с благоговением. Нет, нынешнее старшее поколение поражает своей уместностью, своей способностью применять вечные ценные знания для решения проблем современности.

Возможно, пришло время начать ценить знания, а не отстраняться от них. И уж точно пришло время изменить смысл слова «старший» и дать ему современную интерпретацию. Теперь «старшие» одновременно являются и наставниками, и учениками, потому что понимают: в современном, стремительно меняющемся мире стимулирующее их любопытство новичка стало жизнеутверждающим эликсиром, причём не только для них, но и для их окружения. (…) Эту вариацию импровизации в деловом мире часто называют «взаимное наставничество»: цифровой интеллект миллениала в обмен на эмоциональный интеллект бумера и представителя поколения Х.

Подобное межвозрастное взаимодействие было у меня с Лорой и нашим отделом анализа рейтинга по пятизвёздочной шкале: мы переделывали и совершенствовали систему отзывов пользователей Airbnb с помощью аналитического ума Лоры и моей интуиции. Наш идеальный тандем был оснащён мудростью и знаниями об алгоритмах, благодаря чему мы смогли создать мгновенную петлю обратной связи, которая помогла хозяевам лучше понять потребности гостей. Высокие технологии и человеческий подход. В Airbnb я, как современный старший, узнал, что учиться нужно у всех и открыто, а давать наставления лишь с глазу на глаз. Поисковые системы прекрасно находят ответы, но знающий и мудрый гид может предложить вам правильный вопрос. Google не понимает — по крайней мере, пока — тонкости работы души и ума человека. Со временем, к моему удивлению, десятки молодых сотрудников в Airbnb стали обращаться ко мне за персональным советом. Но на самом деле зачастую это был обоюдный процесс. (…)