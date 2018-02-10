Внешние и внутренние факторы объединились против рубля 10 10.02.2018, 8:54

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Фото: tut.by

Белорусский рубль может упасть гораздо ниже официальных прогнозов.

За последнюю неделю белорусский рубль укрепился к корзине Национального банка Беларуси на 0,8%. Курс евро при этом снизился на 0,5% до 2,4538, российский рубль подешевел на 2,2% до 3,4425, а курс доллара подрос на 1,4% до 2,0017, пишет select.by.

На динамику курсов валют вновь повлияли внешние факторы. На протяжении последних недель говорилось о том, что доллар выглядит перепроданным, и ему пора пойти на коррекцию. Она наконец произошла: американская валюта укрепилась на международном рынке, вследствие чего в Беларуси вырос курс доллара и снизился курс евро. Формально поводом для роста доллара мог послужить обвал фондовых индексов США — между этими инструментами исторически сложилась обратная корреляция.

Кроме того, давление на курсы валют пришло с нефтяного рынка. За последнюю неделю нефть упала в цене на 5,5% до минимумов с конца декабря 2017 года. Как следствие, заметно ослабел российский рубль. На нашем рынке это традиционно вылилось в снижение курса российского рубля и рост курса доллара. Евро тоже мог подорожать, но этого не произошло из-за того, что европейская валюта падала на международном рынке.

Через курс российского рубля в Беларуси сглаживаются возможные колебания курсов доллара и евро на фоне негативных тенденций на валютном рынке России. Благодаря укреплению белорусского рубля к российскому, доллар и евро на нашем рынке дорожают не слишком быстро.

Позже, когда на российском валютном рынке произойдет откат, курс российской валюты в белорусских обменниках вернется к отметке 3,5, а доллар и евро останутся стабильными либо могут снизиться. Если предположить, что негативная динамика на валютном рынке России затянется, то в Беларуси курс российского рубля все равно вернется к отметке 3,5, а вот рост доллара и евро ускорится.

Укрепление белорусского рубля к корзине на 0,8% произошло потому, что корзина на 50% состоит из российского рубля, а его курс по вышеописанным причинам заметно снизился. Данная динамика не говорит о том, что на валютном рынке Беларуси все хорошо. Скорее, наоборот: ситуация со спросом и предложением на внутреннем валютном рынке внушает все больше опасений. По итогам января рынок вновь столкнулся с дефицитом валюты — уже третий месяц подряд.

В совокупности чистая покупка валюты в январе составила 188 млн долларов — немалая сумма для нашего рынка. Похоже, что дефицит превращается в тенденцию, что не добавляет оптимизма прогнозам о перспективах белорусского рубля. Ранее обозначенная планка — падение до 10% по итогам 2018 года — на практике может оказаться выше.