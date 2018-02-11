Индекс Dow Jones начал расти 11.02.2018, 11:11

Американские биржи закончили работу на положительной динамике.

К закрытию торгов в пятницу американский индекс деловой активности Dow Jones вырос на 320 пунктов (1,34%). К концу сессии он достиг отметки 24180, хотя в течении дня демонстрировал взлеты и падения, сообщает euronews.com.

Фондовый рынок США начал пятничные торги положительной динамикой на фоне роста акций технологического и финансового секторов, однако затем ряд индексов показали рекордное недельное снижение. Упал на 311 пунктов и Dow Jones.

По мнению аналитиков, период волатильности на американском фондовом рынке продлится еще несколько дней или даже недель. В понедельник Dow Jones обрушился на рекордные 1175 пунктов (4,6%) но уже на следующий день начал отвоевывать позиции.

Инвесторы опасаются дальнейшего снижения, но эксперты говорят о рыночной коррекции. Они указывают, что несмотря на произошедший обвал рынков, общий экономический фон в США выглядит уверенно.