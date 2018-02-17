Глава МИД Германии назвал условие поэтапной отмены санкций против Москвы 16 17.02.2018, 14:47

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Зигмар Габриэль

Необходимо обеспечить полное прекращение огня в Донбассе, вывести вооружения и направить в регион «голубые каски» ООН.

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) высказался за поэтапную отмену санкций в отношении Москвы, указав условие такой отмены. Встречаясь с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 17 февраля, он призвал обеспечить выполнение режима прекращения огня на востоке Украины и вывод тяжелых вооружений, передает Немецкая волна.

Одновременно Габриэль поддержал инициативу российского президента Владимира Путина направить в Донбасс миротворческую миссию ООН. Если удастся достичь перемирия на востоке Украины, возможно "начало пошаговой отмены санкций", указал он далее. Немецкий министр отметил, что официальная позиция предполагает снятие ограничительных мер только после стопроцентного выполнения Москвой минских договоренностей.

"Нынешняя позиция не очень реалистична"

"Я считаю, что это не очень реалистичная позиция", - подчеркнул он. По словам Габриэля, прогресс должны ощущать обе стороны. Он также отметил, что правительство Германии стремится вновь улучшить отношения с Россией.

В своем выступлении на Мюнхенской конференции Зигмар Габриэль заявил, что в начале 2018 года мир стоит на краю опасной пропасти. "Судя по всему, предсказуемость и надежность сегодня являются самыми дефицитными качествами в международной политике", - указал он. Сирийский конфликт спустя шесть лет после начала боевых действий, по его словам, движется в направлении, означающем серьезную угрозу войны даже для тесных союзников Германии.

КНДР, Китай, Россия

Одновременно он указал на "чрезвычайно опасную эскалацию" конфликта вокруг северокорейской ядерной программы, растущие притязания Китая на ведущую роль в мире, разногласия с Россией, рост протекционизма и национализма. Москва и Пекин ставят под вопрос либеральный западный порядок, добавил немецкий министр. Он с тревогой высказался и о недостаточной надежности нынешней администрации США. "Мы не уверены, узнаём ли мы еще нашу Америку", - указал он.