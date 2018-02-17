Die Welt: НАТО впервые может возглавить женщина 17.02.2018, 19:33

Урсула фон дер Ляйен

Фото: AP

Североатлантический альянс может возглавить министр обороны Германии.

В руководящих кругах стран НАТО обсуждают возможность избрания следующим генсеком альянса министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает газета Die Welt со ссылкой на информированные источники в альянсе, пишет rbc.ru.

По словам собеседника газеты, Ляйен обладает необходимыми навыками для такой должности. «Министр обороны Германии фон дер Ляйен пользуется отличной репутацией в альянсе. У нее есть острое чувство стратегии, она отлично владеет инструментами экспертизы, коллеги слушают ее, когда она говорит, и она намерена помогать небольшим государствам в альянсе», — сказал источник агентства.

Один из высокопоставленных дипломатов сообщил газете, что Германия под руководством Ляйен «значительно увеличила свою вовлеченность в НАТО». «Она была бы хорошим выбором на пост генсека», — предположил он.

Урсула фон дер Ляйен возглавляет Министерство обороны Германии с 2013 года, до этого она четыре года была во главе немецкого Министерства труда. Ляйен — зампред партии Христианско-демократический союз (ХДС).

Срок полномочий нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекает в 2020 году, Столтенберг (в прошлом премьер-министр Норвегии) возглавил альянс в 2014 году. Ляйен может стать первой женщиной во главе альянса.