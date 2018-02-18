Максим Мирный вышел в сотый финал в карьере 18.02.2018, 12:31

Максим Мирный

Тандем Мирный – Освальд переиграл американский дуэт на турнире в Нью-Йорке.

Белорусский теннисист Максим Мирный в паре с австрийцем Филиппом Освальдом вышли в решающий раунд турнира в Нью-Йорке. В полуфинале тандем оказался сильнее американской пары Райана Харрисона и Стива Джонсона (4:6, 6:4, 10:7), сообщает pressball.by.

Финал пройдет в воскресенье, 18 февраля, в 21.00 (белорусское время). В соперниках — новозеландско-нидерландский дуэт Артем Ситак / Уэсли Колхоф.

Таким образом, Мирный обеспечил себе участие в своем сотом финальном матче. В своей карьере белорус сыграл четыре финала в одиночном разряде (1−3) и 95 — в парном (50−45).