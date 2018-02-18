Андрей Пионтковский: Шок для Путина. Кремль попал в патовое положение 18.02.2018, 15:25

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Россияне не предполагали, что американцы дадут им ответ в Сирии.

Россияне были развращены годами американской беспомощности в Сирии, еще начиная с Обамы. Вспомните только его госсекретаря Джона Керри, который постоянно ползал на брюхе перед Лавровым. Поэтому россияне и представить не могли, что может быть дан какой-то военный отпор. Об этом в статье для «Нового времени» пишет российский политолог и журналист Андрей Пионтковский.

Россияне просто пошли решать конкретную финансовую задачу: захватить нефтеперерабатывающий завод. И демонстрация американской мощи произвела глубокое впечатление шока на Кремль. Этот эпизод показал цену всех так называемых успехов и побед в Сирии. Тем более, те события совпали с другим очень чувствительным ударом: практически в тот же день Израиль уничтожил половину сирийской противовоздушной обороны.

Это очень сильный удар по руководству России, демонстрирующий полную уязвимость российской военной машины.

Ведь неслучайно что-то странное происходит с Путиным. Впервые за 18 лет правления его объявили простуженным и отменили очень много мероприятий.

Это шок для Путина. Только представьте, если бы подобное случилось, примером, в США. Что было бы, если там в один день погибли 400 спецназовцев? К тому же, при проведении совершенно дурацкой коммерческой операции. Это был бы недельный траур, смена правительства, президента и громадный скандал. Пока в России все это как-то стремятся держать под ковром, но еще неизвестно, чем закончится.

Вчера Мария Захарова, спикер министерства иностранных дел, сообщила, что погибли «предположительно граждане России». Но ведь в сети буря сообщений: Путина атакуют не только его традиционные противники, но и так называемые патриоты. Последние считают, что он предал российских солдат.

Люди не пойдут на какие-то массовые демонстрации, но это очевидно обостряет обстановку на вершине власти. Это уже происходит: любое внешнеполитическое поражение обостряет позиции диктатора, а тем более такое позорное и долгосрочное. И в такие сложные моменты Путин всегда исчезает и прячется.

Дело даже не том, что погибли люди. Это трагедия, но они сами знали, на что подписывались. Вряд ли по ним сильно скорбят в Украине, потому что среди них много тех, кто таким же бандитизмом занимался и на Донбассе.

Для Москвы страшнее то, что Израиль и США продемонстрировали свои технические возможности, как супердержавы.

Ведь что сегодня может российская военная машина? Расстреливать ракетами, запускаемыми с Каспийского моря или бомбардировать города с мирными жителями? Первое же элементарное лобовое столкновение продемонстрировало, что американские и российские военные машины в разных лигах. Уверен, что сейчас наверху идут очень серьезные дискуссии и разборки по этому поводу.

Одна из слабостей военной авантюры в Сирии заключается в том, что российские коммуникации с этим театром военных действий очень сложные. Кремль понял, что он попал в совершенно патовое положение.

И ситуация может измениться не только там. К примеру, события в Украине. То, что там творится, я уже много лет называю гибридной капитуляцией. Ведь Россия давно хочет уползти с Донбасса, сохраняя лицо. Оттуда и все переговоры об обороне и прочее.

В Москве давно поняли, что украинская авантюра провалилась. Ведь они хотели не кусочек Донбасса, а подчинить себе всю Украину.

Провалилось. А теперь вот недавние события демонстрируют, что провалилась еще и сирийская авантюра. К тому же назревают болезненные персональные санкции с конфискацией миллионов. Уверен, что 99% российского политического класса думает о сворачивании, а не расширении внешнеполитических авантюр. Ведь цена становится все более и более неприемлемой.

С другой стороны, сейчас в Америке сложился очень жесткий консенсус по отношению к путинской России. Трамп и Тиллерсон, которые какими-то невидимыми узами связаны с Кремлем, пытаются оттянуть наиболее болезненные меры. В частности, была засекречена часть кремлевского доклада, содержащая всю финансовую информацию о российской верхушке. И как я могу судить, этот консенсус в Вашингтоне насколько силен, что сопротивление Трампа и Тиллерсона будет продолжаться.

Но в необозримое время этот доклад будет рассекречен. И тогда начнется процесс замораживания и конфискации того триллиона долларов, который успела награбить российская верхушка.