Минчанка: Контролеры требовали показать банковскую карту 17 18.02.2018, 15:43

6,512

Фото: Алексей Матюшков

Также контролеры требовали у жительницы столицы назвать девичью фамилию матери.

Все случилось 10 февраля. Евгения ехала в автобусе №69. На остановке возле станции метро «Немига» в автобус зашли контролеры. Девушка забыла пробить талончик. Говорит, что спокойно вышла из автобуса и назвала все свои данные, чтобы получить квитанцию и оплатить штраф. Правда, паспорта с собой у девушки не оказалось. Вот тут-то и начались странности, пишет «Онлайнер».

— Я была готова заплатить, потому что сама виновата в нарушении. Контролеры начали требовать у меня данные — фамилию, имя, отчество и место регистрации, — говорит Евгения. — Я не совсем точно им продиктовала место регистрации, так как я там пока не живу. А дом стоит на углу, и там два адреса, я назвала один, мне сказали, мол, неправильно, и назвали другой. Я объяснила: дом угловой, могу и ошибаться. Дальше была очень «конструктивная» беседа.

Контролеры начали составлять постановление, у меня уточнили, каким РУВД выдан паспорт. Я ответила, что Заводским. Одна из контролеров позвонила в милицию и уточнила мои данные. Там ей продиктовали мой номер паспорта полностью, личный номер. Она все записала и ни с того ни с сего стала спрашивать девичью фамилию моей матери. Я отказалась называть, так как это не имело отношения к ситуации. Повторила, что все данные дала, да и они все в милиции проверили. Тогда контролер говорит: «Покажите банковскую карточку?» Я отказалась. Они стали опять требовать, я снова отказалась. В итоге попросили поставить подпись в постановлении, я расписалась.

Фото: Алексей Матюшков

Контролеры сказали, что у меня слишком простая подпись, и снова попросили банковскую карту, чтобы уже сверить соответствие подписи. Тут у меня вообще закрались сомнения, а контролеры ли они? Формы нет, бейдж практически не виден, удостоверение мне не предъявили, видеорегистраторы только есть — так их и купить можно. У меня была банковская карта, но я не считаю нужным ее показывать всем.

В итоге Евгении отдали постановление, и она уехала домой. Девушка написала обращение в «Минсктранс», попросив разъяснить, работают ли там такие сотрудники, а также уточнить, на каком основании они требовали банковскую карточку. В учреждении подтвердили: контролеры на таком маршруте действительно работали, это не мошенники.

— Штраф я заплачу, но подобные действия — это вообще как? Разве они имеют право так себя вести? — возмущается минчанка.

Вопросы Евгении мы задали адвокату Сергею Зикрацкому. Он объясняет: требование предъявить банковскую карту в данном случае незаконно.

Фото: Алексей Матюшков

— Банковская карточка — это личное имущество, которое содержит персональные сведения, в том числе и ССV-код, который есть на обратной стороне. Поэтому требование предъявить ее для подтверждения личности — абсолютно неправомерное, — говорит адвокат. — Что касается подтверждения личности с помощью паспорта — здесь тоже нюанс. В случае с контролерами при отсутствии паспорта лицо по собственной инициативе может показать в подтверждение личности иной документ. А может и не показывать.

Если у контролеров возникает сомнение относительно личности гражданина, а у гражданина нет документа, подтверждающего личность, они имеют право вызывать милицию. У них есть своя система «Паспорт», по которой они могут проверить нарушителя по фотографии, и другие механизмы, которых у контролеров нет. Поэтому контролеры либо доверяют сведениям, предоставленным пассажиром, либо привлекают правоохранителей. Иные действия — это превышение служебных полномочий.

Что делать, если вы столкнулись с превышением полномочий контролеров, как Евгения? Адвокат советует писать жалобу в «Минсктранс».