Сколько зарабатывают соседи белорусов 19.02.2018, 7:40

Самые высокие средние зарплаты – в Польше.

Портал tut.by посмотрел, как зарплата в Беларуси отличается от заработков соседей.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2017 года составила в перечете 645.73 белорусских рубля (суммы пересчитаны в рубли по курсу Нацбанку на 19 февраля). Больше всех зарабатывают работники авиационного транспорта – 2 452 рубля. На втором месте финансисты и страховщики – 1 096 рубля, замыкают тройку специалисты государственного управления и обороны, а также работники, которые оказывают услуги обязательного социального страхования – 1 063 рубля.

В Казахстане, одном из участников Таможенного союза, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в IV квартале 2017 года составила 1 008 рублей, в январе – 925.24 рубля.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в России за декабрь 2017 года составила 1760 рублей. В годовом выражении рост составил 7,2%.

Среднемесячная зарплата в Польше в декабре составила 2 946 рубля. В третьем квартале этого года средняя начисленная зарплата в Литве, не считая индивидуальных предприятий, достигала 850,8 евро - на 7,2% больше, чем в третьем квартале 2016-го. В Латвии в третьем квартале 2017 года средняя месячная зарплата составила 925 евро.