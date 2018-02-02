Спрыгнувший с моста в Неман водитель уволился 3 2.02.2018, 17:20

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Иллюстрационное фото

57-летний мужчина в гродненском автопарке больше не работает.

Прыгнувший с моста в Гродно водитель автобуса уволился из автопарка. Эту информацию tut.by подтвердили на предприятии. Контракт с мужчиной был расторгнут по соглашению сторон. Мужчина решил, что больше водителем автобуса работать не будет, и написал заявление.

Напомним, инцидент произошел в Гродно 4 ноября. Водитель остановил автобус на Старом мосту, вышел из кабины и прыгнул в Неман. Мужчину удалось спасти. В тяжелом состоянии он был госпитализирован. Больше месяца находился под наблюдением врачей.

Из больницы водителя автобуса выписали еще в начале декабря. Врачи оценивали его состояние как удовлетворительное. С тех пор 57-летний Сергей был дома, с семьей. День, когда все произошло, мужчина не помнит.

После происшествия в автобусный парк зачастили проверки, а водители написали коллективные жалобы из-за условий труда и зарплат в прокуратуру и администрацию Лукашенко. С сотрудниками автопарка два раза встречался мэр города Мечислав Гой. До этого беседовать с шоферами приезжали представители районных администраций города. Правда, водители говорили, что конструктивного разговора пока не получается.