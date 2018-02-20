«Плачу все налоги, а обращение в поликлинику платное» 6 20.02.2018, 15:23

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Куда идут отчисления в Фонд социальной защиты, собираемые с работающих в Беларуси иностранцев?

Георгий иностранец, он живет в Минске, здесь же работает и имеет вид на жительство.

Из его зарплаты, как и из зарплаты всех белорусов, идут налоги в бюджет и отчисления в Фонд социальной защиты населения. Но вот бесплатной медицинской помощи ему не положено. Он удивляется, как это так? – пишет onliner.by.

— Сейчас гражданам, имеющим вид на жительство, услуги по части здравоохранения оказываются платно (кроме экстренной госпитализации в течение 3 дней). Хотя эта группа граждан наравне с гражданами Беларуси уплачивает налоги, работает, отчисляет в фонды соцстрахования (ФСЗН) и все остальное точно так же, как и граждане Беларуси. Но уплатив все налоги, обслуживаются такие граждане все равно платно, — говорит Георгий. — Возникают как минимум следующие вопросы: а что является основанием? Зачем платят налоги граждане с видом на жительство, если впоследствии не получают бесплатное обслуживание наравне с гражданами Беларуси?

По словам Георгия, одна только консультация врача для иностранцев обходится в 26—30 рублей, один день в столичном стационаре стоит от 58 до 100 рублей, УЗИ — от 42 до 85 рублей и так далее. Мужчина написал обращение в Комитет по здравоохранению Мингорисполкома.

— В соответствии со статьей 5 закона Республики Беларусь «О здравоохранении» иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, имеют право на доступное медицинское обслуживание наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не определено законодательными актами Республики Беларусь или международными договорами Республики Беларусь, — говорится в ответе. — Скорая и неотложная медицинская помощь гражданам других государств, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь (на основании вида на жительство), оказывается бесплатно и в полном объеме, плановая медицинская помощь таким гражданам оказывается согласно нормам заключенных международных договоров. Наличие страхового свидетельства государственного социального страхования, как и уплата налогов, не является основанием для получения плановой медицинской помощи бесплатно. Изменение законодательства комитетом по здравоохранению Мингорисполкома не регулируется.

По статистике МВД, на конец прошлого года в Беларуси почти 178,6 тысячи иностранцев имели разрешение на постоянное проживание. Для всех этих людей медицина в нашей стране платная.