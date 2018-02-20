Ректором ЕГУ стал бывший министр образования Болгарии 20.02.2018, 17:46

Сергей Игнатов

Профессор Сергей Игнатов — египтолог с мировым именем.

Общее собрание соучредителей Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) приняло единогласное решение о назначении бывшего министра образования, молодежи и науки Республики Болгарии проф. Сергея Игнатова на должность ректора ЕГУ с 1 марта, сообщает сайт ЕГУ.

Профессор Сергей Игнатов — международно признанный египтолог, автор книг «Морфология классического Египта», «Мудрость древних египтян», «Египет фараонов», «Папирус не растёт на камне», «Тело бога» и более 40 академических публикаций, посвящённых проблемам лингвистики, истории и религии Древнего Египта.

В 2009-2013 гг. проф. Игнатов занимал должность министра образования, молодёжи и науки в правительстве Болгарии под руководством премьер-министра Бойко Борисова. Будучи министром, проф. Игнатов реализовал значимые реформы в области расширения университетской автономии и диверсификации моделей финансирования высшего образования. Ранее, в 2002—2009 гг.,проф. Игнатов был ректором ведущего частного болгарского университета — Нового болгарского университета.

Академическая карьера проф. Игнатова началась в должности лектора Софийского университета имени Св. Климента Охридского. В конце 90-х годов он начал работу в Новом болгарском университете, где занимал должность декана Бакалаврской школы. Прежде чем стать Ректором ЕГУ, он возглавлял Болгарский институт египтологии.

Проф. Игнатов получил докторскую степень в области египтологии в Санкт-Петербургском государственном университете. Он также являлся стипендиатом Оксфордского университета (Колледж All Souls). Помимо родного болгарского языка, проф. Игнатов владеет русским, английским, французским языками, преподаёт египетский (коптский), ассиро-вавилонский (аккадский) и древнегреческий языки.