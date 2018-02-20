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Трамп: Я намного жестче по отношению к России, чем Обама

  • 20.02.2018, 20:07
Дональд Трамп

Президент США заявил, что он проводит гораздо более жесткую линию поведения в отношении России, чем его предшественник.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он проводит гораздо более жесткую линию поведения в отношении России, чем его предшественник, демократ Барак Обама. Об этом президент написал на своей странице в Twitter.

«Я намного жестче по отношению к России, чем Обама, взгляните на факты», — написал Трамп.

Также он согласился с ведущими утреннего шоу Fox & Friends на телеканале Fox News, которые обвинили Обаму в том, что он якобы проявил слабость в отношениях с Россией.

«Спасибо вам, Fox & Friends, за прекрасную хронику всех провалов администрации Обамы в отношении России, включая Крым, Сирию и многое другое», — написал он.


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