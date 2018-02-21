Королева Елизавета впервые за время правления пришла на показ мод 21.02.2018, 8:03

ФОто: EPA/UPG

Королева вручила премию молодому британскому дизайнеру.

Королева Елизавета Вторая посетила Лондонскую неделю моды - впервые за 66 лет правления. Об этом сообщает BBC.

91-летняя королева наблюдала за показом молодого британского дизайнера Ричарда Куинна в первом ряду зрительного зала.

На показе королева сидела рядом с главным редактором американского Vogue Анной Винтур и с руководительницей Британского совета моды Кэролайн Раш.

После показа Елизавета Вторая вручила 27-летнему модельеру только что учрежденную премию за развитие британского дизайна.

"Королева - икона стиля. Она первой из женщин в королевской семье стала носить брюки",- сказал сам Куинн.

Раш обратилась к королеве: "Ваше Величество, я знаю, вы не хотите, чтобы вас называли иконой стиля, но для всех нас здесь вы ею являетесь".