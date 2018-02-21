Королева Елизавета впервые за время правления пришла на показ мод
- 21.02.2018, 8:03
Королева вручила премию молодому британскому дизайнеру.
Королева Елизавета Вторая посетила Лондонскую неделю моды - впервые за 66 лет правления. Об этом сообщает BBC.
91-летняя королева наблюдала за показом молодого британского дизайнера Ричарда Куинна в первом ряду зрительного зала.
На показе королева сидела рядом с главным редактором американского Vogue Анной Винтур и с руководительницей Британского совета моды Кэролайн Раш.
После показа Елизавета Вторая вручила 27-летнему модельеру только что учрежденную премию за развитие британского дизайна.
"Королева - икона стиля. Она первой из женщин в королевской семье стала носить брюки",- сказал сам Куинн.
Раш обратилась к королеве: "Ваше Величество, я знаю, вы не хотите, чтобы вас называли иконой стиля, но для всех нас здесь вы ею являетесь".
Her Majesty views Richard Quinn's runway show alongside Dame Anna Wintour.— The Royal Family (@RoyalFamily) 20 февраля 2018 г.
Richard is the first recipient of The Queen Elizabeth II Award for British Design. @LondonFashionWk #LFC pic.twitter.com/5L6D7wz7eV