Московский суд оставил Кирилла Серебренникова под домашним арестом 21.02.2018, 15:47

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Российский режиссер останется под домашним арестом до 19 апреля.

Мосгорсуд отклонил жалобу режиссера Кирилла Серебренникова на решение Басманного суда Москвы, который 16 января продлил ему домашний арест по делу о хищении 130 млн рублей. Таким образом, режиссер останется под домашним арестом до 19 апреля, сообщает bbc.com.

Также под домашним арестом по тому же делу находится бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин, а экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский на время следствия заключен в СИЗО. Их жалобы на продление арестов рассматривались вместе с жалобой Серебренникова - и тоже были отклонены.

Под домашним арестом находится и директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Экс-генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова арестована заочно и объявлена в международный розыск.

Дело в отношении бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой выделено в отдельное производство. Ранее она заключила сделку со следствием, признала свою вину и дала показания против бывших коллег.

Поддержать режиссера и других обвиняемых пришли актеры Лия Ахеджакова, Ксения Раппопорт и Максим Виторган, журналисты Михаил Зыгарь, Роман Супер и Зоя Светова, а также Ксения Собчак.

Малобродский попросил допустить Ахеджакову к рассмотрению дела на правах его общественного защитника - но судья отклонила эту просьбу, так как у актрисы не оказалось юридического образования.

На заседании также выяснилось, что Мосгорсуд получил от сенатора Владимира Лукина просьбу назначить Малобродскому на время следствия меру пресечения, не связанную с ограничением свободы.

Защита Малобродского, принимавшего участие в заседании по видеосвязи из СИЗО, настаивала, что все следственные действия уже закончены, поэтому обвиняемый уже никак не может повлиять на ход расследования, а также не имеет ни возможности, ни намерения скрыться от следствия.

Также адвокат Ксения Карпинская обратила внимание, что Серебренников и Итин находятся под домашним арестом, а не в изоляторе. Малобродский находится в СИЗО в целях зашиты конституционного строя, процитировала она решение суда.

"Хотелось бы узнать, каким образом мой подзащитный на него посягал", - поинтересовалась адвокат, после чего в зале начали смеяться.

Сам Малобродский выступил с 20-минутной речью, в которой обратил внимание на некоторые ошибки, допущенные, по его словам, в ходе рассмотрения ходатайств следствия о его аресте и о последующем продлении этого ареста.

"Я свято чту конституцию и уголовно-процессуальный кодекс. У меня нет сомнений в том, что какие-то незаконные решения были приняты непреднамеренно. Возможно, произошла ошибка. Точнее, череда ошибок, потому что они произошли семь раз", - язвительно заметил он.

К этим ошибкам Малобродский отнес, в частности, сам факт своего заключения под стражу. По его словам, судья не убедилась в том, что в его отношении действительно было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, следствием череды ошибок он назвал продление его арестов и факт своего содержания под стражей на протяжении восьми месяцев. Следователей он обвинил в демонстративном отсутствии логики, а все происходящее охарактеризовал как сумасшедший дом.

Позицию следователей, которые намерены ознакомить его с обвинительным заключением в СИЗО, Малобродский назвал сладострастным садизмом. "Прошло сорок дней с 11 января - с момента, как окончилось предварительное следствие, а я не ознакомлен ни с одной буквой", - отметил он.

Выступление Малобродского по видеосвязи из тюрьмы регулярно прерывали посторонние звуки и крики "начальник".

"Быть честным меня учили родители"

Защита Юрия Итина также настаивала, что у него нет ни возможности, ни желания скрываться от следствия, а также он уже не сможет повлиять на ход следствия. Сам он заявил, что поддерживает апелляционную жалобу.

"Еще раз хочу сказать, что никакого умысла сковываться, мешать судопроизводству или давить на свидетелей у меня нет. Тем более что следственные действия закончились", - отметил Итин.

Адвокат Серебренникова в начале своего выступления выразил уверенность, что несмотря ни на какие аргументы защиты прокуратура и следствие не изменят свои доводы. При этом он отметил, что материалы дела не позволяют назначать строгую меру пресечения.

По словам адвоката, проект "Платформа", средства на который следствие считает похищенными, был - и его видели тысячи людей, о нем написаны статьи и рецензии и опровергнуть это невозможно.

"Если все, что делает Серебренников как режиссёр, как художник - это преступная деятельность - ну да, тогда давайте согласимся с аргументами следствия", - сказал адвокат.

Сам режиссер отметил, что уголовное дело привело к тому, что он полгода лишен работы в театре и полгода не видел родителей. "Несколько дней назад мама умерла, я был на кремации - и вот вернулся", - сказал Серебренников.

"Нас обвинили в том, что я делал не театр, не проект "Платформа", а преступную группу. Что мы похитили 133 млн рублей - это 70% того, что выделило нам государство с 2011 по 2014 год. Нам хотят сказать, что мы сделали на 30% - но это ложь", - добавил он.

По словам режиссера, обвиняемым вменяют завышение стоимости мероприятий, "голословно говорят, что каких-то мероприятий не было - но не говорят каких". После этого Серебренников подробно перечислил все, что было сделано в рамках проекта "Платформа".

"Родители меня учили не то что не брать чужую копейку, а так: видишь деньги - отходи. Быть честным меня учили родители. Теперь матери нет, остался отец. Дело должно быть закрыто. Домашний арест должен быть отменен", - сказал режиссер.

В чем обвиняют фигурантов дела

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект "Платформа", на финансирование которого в 2011-2014 годах минкульт выделил более 214 млн рублей.

Для реализации проекта Серебренников создал АНО "Седьмая студия", где также работали Итин, Малобродский, Воронова и Масляева. Следователи полагают, что они разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта, содержавшие заведомо недостоверные и завышенные сведения об их количестве и стоимости, в результате чего было похищены средства.

Следствие также утверждало, что руководство "Седьмой студии" получало завышенную зарплату, а Серебренников якобы потратил часть бюджетных денег на покупку квартиры в Берлине.

Обвиняемые (за исключением Нины Масляевой) не признают вину. Сам Серебренников утверждал в суде, что все полученные от минкульта средства тратились на мероприятия "Платформы".

Как говорил в интервью министр культуры Владимир Мединский, получение грантов от государства влечет за собой очень строгую отчетность. "К сожалению, насколько я знаю ситуацию Кирилла Серебренникова, у него было отношение к этому спустя рукава", - говорил он.