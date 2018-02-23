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Видеофакт: Изобретатели превратили автомобиль в гигантскую компьютерную мышку

  • 23.02.2018, 17:16

Чтобы сделать клик мышкой, приходилось нажимать на гудок.

Шведская изобретательница Симон Гиртц и американский блогер Уильям Осман создали, кажется, самую большую компьютерную мышку. Гиртц и Осман модернизировали электрокар CitiCar 70-х годов так, что с его помощью можно управлять курсором на ноутбуке, пишет «Медуза».

Блогеры использовали обычную оптическую мышь, которую закрепили на переднем бампере автомобиля. С помощью нескольких приспособлений Осман соединил мышь с электроникой машины. Чтобы сделать клик мышкой, Осману приходилось нажимать на гудок.

Гиртц и Осман тестировали машину-мышку на пустой парковке. Они пытались отправить своей подруге короткое письмо, набранное на электронной клавиатуре, и селфи. И у них получилось!

Испытания мышки начинаются на пятой минуте видео.


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