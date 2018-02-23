Семь историй о гербах городов Беларуси, которые вы могли не знать 23.02.2018, 23:31

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Рассказываем, что отражено на гербах белорусских городов.

Kp.by рассказывает об удивительных перипетиях прошлого, которые отразились на современных гербах белорусских городов

«Игрушка» из академии Радзивиллов

На гербах белорусских городов нередко встречаются животные. Как правило, это не только символы-аллегории, а отражение исторических событий. Скажем, на гербе Сморгони было не обойтись без «студента Сморгонской академии». Городом владели Радзивиллы. Они и основали там в XVII веке самую настоящую школу по подготовке медведей для представлений и гуляний как простого люда, так и в лучших домах. Вот только подготовка мишек не отличалась деликатностью. Под клеткой с металлическим дном разводили костер, а еще и музыку заводили - так косолапый и приучался танцевать.

Гипоцентавр из Дорог

А вот герб Старых Дорог можно назвать мифическим и даже надуманным из-за попавшего на щит гипоцентавра - получеловека-полулошади. Однако этот персонаж, больше характерный для Древней Греции или Древнего Рима, попал сюда не случайно. Оказывается, это символ рода Гольшанских, что владели еще не Старыми, но уже Дорогами на момент их первого упоминания в исторических источниках в XVI столетии. Правда, разобраться, какое значение вкладывали в свою символику Гольшанские, сегодня сложно. Гипоцентавр может означать как мудрость и благородство, так и высокомерие. А вот со скрещенными посохами в нижней части герба все просто: путники раньше не отправлялись без них в дорогу. А последних без перекрестков, как известно, не бывает.

«Тогда не дура была у Витовта губа»

Исторический герб Великого княжества Литовского «Погоня», известный со времен князей Альгерда и Витовта, сегодня охраняется как историко-культурная ценность государства. Прежде попадание «Погони» на герб города считалось огромной честью. Да и сегодня она живет в официальной символике по всей стране. Всадник с поднятым мечом есть в гербах Витебской и Гомельской областей, а еще - отдельных городов. Так, в Речице приняли за основу хоругвь еще XVI века, а в Могилеве и Лепеле к всаднику добавили элементы замковых стен. Причем на гербе областного центра замковые ворота открыты: могилевчане подняли восстание против русских войск, победили их и открыли ворота своей армии. Кстати, а вы в курсе, как написал о гербе «Погоня» Иосиф Бродский: «Кого он, стиснув меч в ладони, решил настичь? [...] Не весь ли мир? Тогда не дура была у Витовта губа».

Герб, который приплыл вверх по течению

Наверное, одна из самых невероятных легенд о гербах белорусских городов связана с Минском. В основу главного символа нынешней столицы Беларуси лег сюжет вознесения Богородицы с иконы. Считается, что икона приплыла в Минск из разрушенного Киева, да еще и вверх по течению Свислочи. Но гербом она стала позже, даже не сразу после обретения городом Магдебургского права - права на самоуправление, а почти сотню лет спустя, в 1591-м. Изображение (при прежнем сюжете) не раз менялось. И все же с того времени, кроме советских лет, Минск жил именно с этим гербом. Правда, после разделов Речи Посполитой и присоединения белорусских земель к Российской империи само изображение вознесения стало куда меньше, ведь его положили на грудь российскому гербовому орлу.

Замок - неприступный и несуществующий

На герб Ляховичей попал местный замок, который считался одним из самых неприступных в Речи Посполитой. Он известен с конца XVI века на берегу реки Ведьмы. Это было бастионного типа сооружение фортификации, возведенное по итальянской системе. Но в конце XVIII века на месте замка остались только руины, а теперь на этом месте лишь валы, рвы и остатки подвалов. Так что, на гербе всего лишь фантазия на тему замка? А вот и нет! Сохранилась гравюра XVII века, по которой главный элемент герба Ляховичей и создавали.

При «Калумнах» - Гедимин, при «Карыбуце» - Лжедмитрий

Один из самых насыщенных страницами городской истории герб Брагина. Состоит он из трех гербов. Тут и символ князя Изяслава, и гербы «Калумны», «Карыбут». Все они относят к разным периодам истории Брагина, начиная с Полоцкого княжества XII - XIII веков. «Калумны» - это герб великого князя Гедимина. Тут он размещен как символ вхождения этих земель в состав ВКЛ. Ну а «Карыбут» принадлежал магнатам Вишневецким. Они были последними владельцами города, при них Брагин пережил свой последний взлет. Чего стоит хотя бы один факт: Адам Вишневецкий в начале XVII века враждовал с московским царем Борисом Годуновым, а на службе у нашего магната состоял будущий Лжедмитрий I.

Белый город на пути «из варяг в греки»

Герб одного из самых юных белорусских городов - Новополоцка (кстати, культурной столицы Беларуси - 2018) - тоже оказался связан с историей. Правда, не по характеру изображения, а по его смысловому насыщению. Над тремя серебристыми волнами - серебряная кувшинка. А в ней два развернутых золотых лепестка. Ясно, что городу на большой реке, а тем более на Западной Двине, по которой в древности проходил торговый путь «из варяг в греки», без воды на гербе не обойтись. Но что известно о белой кувшинке? Кроме ее многочисленных целебных свойств, по одной из легенд, Полотчина считали белой землей.