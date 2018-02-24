Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию по Сирии 24.02.2018, 23:13

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Фото: Deutsche Welle

Резолюция предусматривает немедленное установление режима прекращения огня.

Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о прекращении огня в Сирии. Ожидается, что режим перемирия будет установлен немедленно. За последнюю неделю жертвами обстрелов и бомбардировок Восточной Гуты погибли не менее 500 мирных жителей, сообщает "Радио Свобода".

Постоянный представитель США в Совете Безопасности, несмотря на согласие России проголосовать за, подвергла жесткой критике позиию России. По словам Никки Хейли, за последние дни можно было несколько раз принять этот документ, сохранив сотни жизни мирных жителей Сирии.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, в свою очередь подверг критике позицию Вашингтона относительно Сирии. Он предупредил, что Россия не допустит никакой "субъективной трактовки" резолюции и "не позволит раскручивать" напряженность в регионе.

Французский представитель Франсуа Делатр назвал принятие резолюции "жизненно важныым" событием для сохранения жизни мирных граждан Сирии. Он поблагодарил Кувейт и Швецию за их вклад в выработку резолюции. Он подчеркнул, что прекращение огня на 30 дней - это лишь первый шаг к остановке кровопролития и оказанию помощи страдающему населению. "Каждая минута важна для сохранения жизни людей, необходимо действовать немедленно", заявил представитель Франции.

По словам представителя Великобритании, сейчас не время для взаимных поздравлений с принятием резолюции. Промедление было слишком долгим - упущенное время привело к гибели многих невинных людей.

Принятая резолюция предусматривает немедленное установление режима прекращения огня.

Россия ранее накладывала вето на 11 проектов резолюций, имеющих отношение к решению сирийской проблемы, отмечают американские СМИ.

Международные СМИ обращают внимание на то, что камнем преткновния при обсуждении проекта резолюции в последние дни была продолжительность перемирия и организационно-технические вопросы, связанные с эвакуацией населения и оказания медицинской помощи пострадавшим.