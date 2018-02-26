Опрос: 30% молодых людей инвестируют в Bitcoin вместо акций 2 26.02.2018, 19:40

В качестве причин роста интереса к криптовалютам аналитики называют утрату доверия к банковской системе.

30% людей в возрасте от 18 до 34 лет предпочтут вложить $1000 скорее в Bitcoin, нежели в акции на фондовом рынке. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного венчурным фондом Blockchain Capital, передает bitexpert.io.

В качестве причин роста интереса к криптовалютам аналитики называют утрату доверия к банковской системе и желание защитить средства от инфляции.

Люк Блоджетт, CEO Octic Capital, относит себя к сторонникам Bitcoin и управляет фондом, инвестирующим в криптовалюты. По его мнению, нет никаких предпосылок для снижения интереса к Биткоин:

- Иногда он используется как валюта, иногда как актив. Но что гораздо важнее — сейчас через сеть Bitcoin проходит больше транзакций, чем когда бы то ни было.

По мнению Люка, большую роль в росте криптовалют играет повышение удобства их использования: например, появление приложений для смартфонов. Несмотря на высокую волатильность криптовалют и рост многих активов на тысячи процентов в течение 2017 года, Блоджетт уверен в надежности биткоина в долгосрочной перспективе:

- Я искренне считаю, что нам еще предстоит пройти длинный путь, потому что на самом деле большинство людей все еще не понимает, что такое Bitcoin.

Ранее Bank of America отметил высокую популярность криптовалют и заявил об угрозе, которую они представляют для банковской системы.