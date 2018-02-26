Споры по поводу празднования Дня Воли (Видео, онлайн)9
- 26.02.2018, 19:18
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Шествие по проспекту или праздничный концерт около Оперного театра?
26 января Мингорисполком предложил организаторам празднования 100-летия БНР изменить его формат и вместо шествия через центр города от площади Якуба Коласа до площади Свободы провести митинг и праздничный концерт в Купаловском парке или возле Оперного театра. Предложение вызвало волну дискуссий и обсуждений. Представители оргкомитета встретились, чтобы обсудить предложение властей.
Трансляцию ведет «Радыё Свабода».