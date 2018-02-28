В Минск привезли подлинники Сальвадора Дали 28.02.2018, 22:44

1 марта в Национальном историческом музее открывается выставка графики Сальвадора Дали.

«Это соприкосновение сразу с двумя гениями», — интригует куратор Ольга Клип. Какой путь проделали работы Сальвадора Дали, чтобы приехать в Беларусь, сколько стоит привезенная коллекция и как по ней читать «Божественную комедию» Данте, она рассказала tut.by.

За день до открытия выставки в зале Национального исторического музея пахнет свежей краской. Сотрудники музея аккуратно ступают по паркету: ничто не должно потревожить работы Сальвадора Дали, которые пока что стоят у стены.

В центре — 6 частично распечатанных ящиков, на которых указан домашний адрес куратора. В поисках нужной иллюстрации Ольга бережно достает одну за другой:

— Номер 16 — «Ад». Не та. 64 — «Чистилище». Вновь не та, — перечисляет Ольга. Наконец добирается до той, которую хотела показать, — до обложки книги с «вольным рисунком» мастера.

На выставке зрители увидят ровно 100 иллюстраций, сделанных Сальвадором Дали к изданию «Божественной комедии» в честь 700-летия Данте Алигьери. 101-й стал титульный лист к книге, на котором в 1965 году Дали оставил автограф и сделал рисунок ангела шариковой ручкой.

Иллюстрации принадлежат частному итальянскому коллекционеру Андреа Понтальти. Когда Ольга Клип узнала, что с 1 марта до 1 мая они будут свободны, долго не думала — решила привезти их в Минск.

— Менее полугода ушло на подготовку выставки. Схема стандартная и в сравнении с подготовкой выставки Рембрандта проще, поскольку это работы 20-го века.

Одним из условий вывоза картин в другую страну стало оформление страховки, которая в 10-кратном размере покрывает стоимость произведений в случае их утраты, рассказывает Ольга Клип. Их точную стоимость она не знает. Ориентируется на суммы, за которые подобные работы продаются на аукционах.

— В районе 20−30 тысяч евро, — предполагает Ольга. — Это не колоссальные суммы, о которых мы привыкли слышать в отношении произведений искусства. Но если говорить о книге с иллюстрациями Дали к ней, не такой уж дешевой она получается.

Куратор выставки Ольга Клип

Чтобы вывезти частную коллекцию из Италии, нужно обратиться в Министерство культуры этой страны и предоставить гарантийные письма. В Беларуси необходимо оформить разрешение на временный ввоз произведений.

— По прошествии определенного периода мы обязуемся эти работы вывезти, в противном случае должны уплачивать пошлины, — рассказывает о тонкостях организации выставки куратор.

Много хлопот, по ее словам, доставляют транспортные перемещения «особого груза».

— Например, эти два красных ящика сильно усложнили нашу ситуацию. Из Рима в Минск летает «Боинг» компании «Белавиа», грузовой отсек которого имеет определенные габариты. Итальянцы всячески настаивали на том, что ящики туда не поместятся, а поворачивать их нельзя. В итоге нам выдали два других красных ящика, которые, как выяснилось, поворачивать можно и нужно, поскольку, не повернув, их невозможно открыть. Разные нюансы бывают. Тем не менее решение всегда находится.

Транспортные расходы — одна из существенных трат при организации выставки, рассказывает Ольга Клип. Перемещение работ Дали по Италии стоит неизбежно дорого, а вот расходов на доставку работ в Беларусь в этот раз удалось избежать.

— Нам крайне повезло. «Белавиа» выступила партнером, поэтому доставка картин — а это порядка нескольких тысяч долларов — нам ничего не стоила. Национальная компания понимает, что для нации искусство — это тоже важно.

— Какой путь преодолевают картины, прежде чем стать выставкой? — интересуемся.

— Они лежат в ящиках и ждут, когда их посадят на самолет. Упакованы они определенным образом — сложены лицом к лицу по две штуки, перемежеваны гофрированным картоном между каждой парой, чтобы степень сжатия была не такой сильной. Плюс противоударный поролон, который сохраняет температурный режим на протяжении какого-то времени. Хотя главное — защитить работы от ударов. Если стекло бьется, это опасно для графики, для работ.

Далее произведения летят на самолете в пункт назначения. Там они поступают на склад временного хранения. К нему имеют доступ таможенные агенты. Все работы сверяют со списком, ставят отметки. Потом, после таможенной очистки, работы выдают мне — независимому куратору, который связывает владельца коллекции и музей.

«„Божественная комедия“: от сюрреализма во плоти до прекраснейших акварелей художника-романтика»

Формировать экспозицию в этот раз достаточно легко, говорит Ольга Клип.

— Она уже выстроена в определенном порядке, ведь Сальвадор Дали создавал иллюстрации к каждой тысяче строк «Божественной комедии». Поэтому нам известно, где должна быть первая работа, вторая и т.д. Остается распределить их в пространстве таким образом, чтобы каждая работа считывалась в полной мере, и создать композицию.

Издание, к которому Дали делал иллюстрации, — это шеститомник с комментариями на французском языке. Чтобы его прочесть, потребуется, возможно, не один месяц. На выставке это можно сделать за несколько десятков минут.

— Человек, который уже читал или еще не читал «Божественную комедию», может прийти, посмотреть ксилографии и таким образом понять, прочесть эту книгу. К тому же на каждой этикетке под работой будет не только название, но и выжимка — те несколько строк из «Комедии», к которым отсылает иллюстрация Дали.

Интересно, что заказ на иллюстрации к «Божественной комедии» Сальвадору Дали поступил от итальянского правительства: в честь 700-летия Данте Алигьери планировалось выпустить обновленное издание. Но итальянская общественность взбунтовалась: почему испанец иллюстрирует их народное достояние? Заказ был отменен, но работа Дали не пропала: иллюстрации вышли во французском издательстве в 1960 году — на 5 лет раньше, чем запланировали итальянцы.

В этом году исполняется 100 лет с момента первой выставки Сальвадора Дали, рассказывает Ольга Клип. Почему нынешнюю нельзя ни в коем случае пропустить?

— Потому что это Дали и «Божественная комедия» Данте — два «супер-вау» в одном. Когда вскрываешь эти ящики, видишь цвет, формы и осознаешь, кто это делал… Сальвадор Дали — фигура легендарная! Даже я со своими эстетическими убеждениями, абсолютно не влюбленная в него, очень уважаю талант Дали. Нет, его гений. А это соприкосновение сразу с двумя гениями: гением Данте и гением Сальвадора Дали. Он очень разнообразно преподносит «Божественную комедию»: от сюрреализма во плоти до прекраснейших акварелей художника-романтика.

Кроме самой выставки, Ольга Клип готовит обширную сопроводительную программу: можно будет послушать лекции о Дали, сюрреализме, психоанализе сюрреализма или попасть на тематическую экскурсию по выставке.

— Такое удовольствие — увидеть оригиналы — Дали бывает не каждый день, — говорит Ольга. — Сюда стоит идти не только одному или одной, но и с детьми, особенно подросткам может быть интересно. Тут столько картинок! Пожалуйста, живописный ад, чистилище, рай. Вы были в аду, чистилище и в раю? Данте утверждает, что был. Дали путешествовал туда с ним и предлагает нам совершить такое же путешествие.

Выставка Сальвадора Дали «Божественная комедия» пройдет с 1 марта по 1 мая в Национальном историческом музее (улица Карла Маркса, 12, Минск). Время работы — с 11 до 19 часов. Стоимость билета — 10 рублей. Льготный тариф (для пенсионеров и школьников) — 5 рублей.