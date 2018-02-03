Человечество пережило падение гигантской кометы 3.02.2018, 9:47

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Площадь уничтоженной огнем растительности оценивается в 10 миллионов квадратных километров.

Ученые Чикагского университета нашли доказательства, что около 13 тысяч лет назад на Землю упала комета диаметром более 100 километров.

Космическое тело разбилось на фрагменты, которые "бомбардировали" Северную и Южную Америку, запад Европы и Азии. Это вызвало "астероидную зиму", массовое вымирание плейстоценовой мегафауны и обильные лесные пожары. Об этом сообщается в статье, опубликованной в The Journal of Geology, пишет rus.delfi.lv.

Следы катастрофы были найдены при анализе ледяных кернов, извлеченных из гренландских ледников. Так, в слое льда, образовавшемся в позднем дриасе (завершающий этап последнего оледенения), обнаружены аномальное количество платины, что указывает на то, что этот элемент был выброшен в атмосферу Земли в результате катастрофического события. В то же время в кернах произошел рост концентрации соли и пыли, что свидетельствует об усилении ветров из-за глобального изменения климата.

Также в отложениях льда обнаружили признаки глобальных лесных пожаров. Было выявлено увеличение содержания продуктов горения биомассы — аммония, оксида азота и ацетата. Площадь уничтоженной огнем растительности оценивается в 10 миллионов квадратных километров (9 процентов всей биомассы Земли). В частности, выгорела большая часть сосновых лесов, на месте которых выросли тополя.