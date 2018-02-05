Парковка на улице Карла Маркса в Минске стала платной

Парковка на улице Карла Маркса в Минске стала платной5
- 5.02.2018, 7:35
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В тестовом режиме система начала работать с сегодняшнего дня.
С 12 марта парковка на улице Карла Маркса в Минске станет платной. В тестовом режиме система начнет работать уже с понедельника, 5 февраля. Здесь уже установили информационные стенды о том, что система начинает работать в тестовом режиме, сообщает tut.by.
Платить за парковку нужно будет по будням с 8 утра до 20 часов вечера. Час обойдется в один рубль.
Оплатить стоянку можно через мобильный телефон, приложение для смартфона, интернет-банкинг, платежные терминалы или «картой парковки», которые продаются в киосках «Белсоюзпечать».
@tutby на Маркса скоро будет платная парковка pic.twitter.com/dibA0GDtx8— ALEX (@mtv_alex) 4 февраля 2018 г.