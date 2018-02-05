Над Минском заметили «световой столб» 5 5.02.2018, 12:54

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Фото: Андрей Лейчик / vk.com/astrobelteam

Минчане наблюдали яркую светящуюся колонну, которая поднималась в небо из-под горизонта.

В морозную погоду можно наблюдать оптический феномен под названием гало, когда свет принимает форму колец или линий.

Сегодня рано утром астроном-любитель Андрей Лейчик сфотографировал одну из разновидностей этого явления — «солнечный столб», сообщает tut.by.

Фото: Андрей Лейчик / vk.com/astrobelteam

«Солнечный столб наблюдался как яркая светящаяся колонна, поднимающаяся в небо из-под горизонта», — рассказал автор фотографии. Снимок он сделал на восходе в одном из районов Минска.

Яркий столб заметили и другие минчане:

Напомним, гало появляется рядом с Луной или Солнцем из-за преломления лучей света в кристаллах льда в воздухе. Бывают разные виды этого явления — световые столбы, круги или различного рода дуги.