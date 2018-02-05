Касьянов: Банки начали закрывать счета фигурантов «кремлевского доклада» 2 5.02.2018, 15:02

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«Кремлевский список» начал работать.

Три человека, чьи фамилии фигурируют в так называемом «кремлевском докладе» Минфина США, получили просьбы от зарубежных банков закрыть свои счета. Об этом в Twitter пишет председатель партии «Парнас» Михаил Касьянов, говоря о последствиях появления списка.

Касьянов также говорит, что одного из фигурантов списка «попросили забрать сына из швейцарской школы на обучение в Россию».

При этом политик не называет источники, из которых почерпнул данную информацию.

Прошло всего два рабочих дня, но НЕсанкционный список уже начинает работать. То, что уже знаю: три его фигуранта получили просьбу от уважаемых зарубежных банков закрыть свои счета. Одного даже попросили забрать сына из швейцарской школы на обучение в Россию. — Михаил Касьянов (@MKasyanov) 5 февраля 2018 г.

«Кремлевский доклад» — список российских чиновников и бизнесменов, на которых с большой вероятностью распространятся американские санкции, был обнародован в прошлый вторник. В него вошли 210 имен: 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов.

В список, в частности, попали члены российского правительства, сотрудники администрации президента, полпреды президента в федеральных округах, спикеры Госдумы и Совета Федерации, губернатор Санкт-Петербурга и мэр Москвы.

Подчеркивается, что список пока не несет никаких последствий и носит лишь рекомендательный характер, к нему могут впоследствии прислушаться в Конгрессе США.