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Министр труда: Белорусы слишком много отдыхают на больничном

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  • 6.02.2018, 9:35
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ИРИНА КОСТЕВИЧ
ФОТО: БЕЛТА

В Трудовой кодекс будут внесены изменения.

Министерство труда и соцзащиты анонсировало изменения в Трудовой кодекс, которые, возможно, скоро будут приняты, и некоторые другие свои инициативы.

О том, что изменится, рассказала глава ведомства Ирина Костевич, сообщает БелТА.

Министр труда обратила внимание на то, что выросли расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности:

- Он (рост выплат. - Ред.) особенно заметен в Минской, Брестской и Гомельской областях. Полагаю, что совместно с органами здравоохранения необходимо провести серьезный анализ причин роста показателя временной нетрудоспособности с разработкой соответствующих мер, - сказала Ирина Костевич.


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