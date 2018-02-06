«Неман» получит за Савицкого отступные в размере $211 тысяч

«Неман» получит за Савицкого отступные в размере $211 тысяч3
- 6.02.2018, 18:45
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Между брестским «Динамо» и «Неманом» разрешился спор по переходу самого перспективного белорусского нападающего.
Между брестским «Динамо» и «Неманом» завершились споры по поводу перехода нападающего Павла Савицкого в брестский клуб, передает «Вечерний Гродно».
Стороны договорились, что компенсацию «Неману» выплатит компания «Сохра-групп» — основной финансовый спонсор клуба брестчан. Ее размер составит 211 тысяч долларов, рассказал председатель областной федерации футбола Гродненской области, глава наблюдательного совета «Немана» Мечислав Гой.
Кроме этого, «Динамо» и «Неман» подписали договор, по которому гродненцы получат 20% от последующей продажи игрока.
Напомним, после окончания чемпионата Беларуси Павел Савицкий на правах свободного агента перешел в «Динамо», однако руководство гродненцев нашло лазейку в регламенте, где есть пункт, что клуб может потребовать компенсацию.
«Желто-зеленые» посчитали все расходы на игрока за последние пять лет (зарплата, все виды премий и надбавок) и умножили их на коэффициент 3 — для клубов высшей лиги. Получилась сумма 600 тысяч долларов, которую «Неман» изначально выставил Бресту.