Могилевчанину пришло «письмо счастья» за непройденный ТО? 1 7.02.2018, 17:16

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В Сети появилось любопытное изображение бумаги с постановлением о наложении взыскания.

Настороженное ожидание момента, когда отсутствие техосмотра (а заодно и неуплаченный дорожный сбор) смогут фиксировать в автоматическом режиме, наблюдается среди водителей с весны прошлого года, пишет onliner.by.

Тогда кто-то пустил слух, что камеры настроят на фиксирование наличия допуска к движению по дорогам. Не так давно вновь заговорили на эту тему, в сети даже появилось изображение с документом, похожим на «письмо счастья», в нем указано: «Отсутствие допуска зафиксировано работающим в авторежиме спецустройством». В ГАИ и ЗАО «Безопасные дороги Беларуси» называют это изображение «уткой».

«Постановление»

Хронология появления изображения в сети такова. Начальник ГАИ Могилевской области Михаил Невмержицкий заявил в заметке, опубликованной на сайте облисполкома: «Теперь водители не смогут скрыть непристегнутый ремень или отсутствие техосмотра — камера будет считывать все административные правонарушения». По его словам, такие камеры позволят фиксировать нарушения скоростного режима, несоблюдение разметки, проезд на красный, непристегнутый ремень и многие другие нарушения ПДД.

«Также они помогут в поиске угнанных автомобилей, поскольку смогут считывать регистрационный знак авто, оперативно обрабатывать эту информацию и передавать ее на пульт управления, — заметил спикер. — Первые камеры сейчас монтируют на одном из самых загруженных перекрестков города — на пересечении улицы Первомайской и проспекта Мира. Если в тестовом режиме видеокомплекс успешно себя зарекомендует, в текущем году на улицах Могилева появится около 10 таких камер».

Журналисты нарочно проигнорировали эту новость, не стали распространять данную информацию. Дело в том, что фиксировать камера может все, что угодно, однако последствия для автовладельцев (те самые «письма счастья») наступает только в случае нарушений правил парковки и несоблюдения скоростного режима. Просто потому, что именно эти два пункта указаны в КоАП («фиксация работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи», если говорить по букве закона). За другие нарушения ПДД, зафиксированные камерами, наказания не последует: не хватает законодательной базы. Недавние изменения в КоАП и ПИКоАП не затронули указанную тему. Заметим, о штрафах и «письмах счастья» в заявлении начальника регионального ГАИ ничего не сказано.

Спустя чуть более недели после публикации на сайте Могоблисполкома в сети появилось изображение бумаги, названной постановлением о наложении административного взыскания. Никаких печатей на ней нет, только рукописная подпись. Фото привлекает внимание фразой «Отсутствие допуска зафиксировано работающим в автоматическом режиме специальным техническим средством».

Реакция ГАИ и ЗАО «Безопасные дороги Беларуси»

В СЗАО «Безопасные дороги Беларуси», занимающейся эксплуатацией Единой системы фотофиксации нарушений ПДД, тут же отвергли предположения о том, что документ может быть подлинным: «Никаких постановлений по поводу пройденного техосмотра и отсутствия допуска к движению по дорогам не может быть. Техническую возможность мы уже имеем, однако такую работу не проводим. В любом случае подобные инициативы не входят в нашу компетенцию, а заявок от ГАИ на такую деятельность не приходило».

В ГАИ Могилевской области внимательно рассмотрели изображение и обнаружили на нем (при многократном увеличении) признаки фоторедактирования. «Кто-то просто сделал эту бумагу и разместил в сети, — предположили инспекторы. — В тексте смущает двойное употребление слова „зафиксировано“ и ошибка в размере штрафа (1 б. в. = 24,5 рубля). Кроме того, камеры на ул. Первомайской в Могилеве пока не стоят. Когда появятся, будут работать в пробном режиме. В любом случае штраф за зафиксированный на камеру непройденный ТО невозможен, пока не внесены изменения в законодательство».