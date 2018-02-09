В аэропорту «Киев» задерживали рейсы из-за драки белорусских пассажиров 9 9.02.2018, 11:14

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(обновлено) Белорусы не поделили самолет с египтянами.

Пассажиры двух рейсов подрались в аэропорту «Киев», поскольку не поделили самолет, передает espreso.tv.

У самолета, который должен был лететь в египетский Шарм-эш-Шейх, в аэропорту возникла поломка. Вместо него подали другой самолет, который должен был вылететь в Минск. Возмущенные пассажиры белорусского рейса начали драку и не пускали пассажиров, летевших в Египет.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, просто наблюдали за дракой, которую не могли остановить. Дело в том, что конфликт возник в транзитной зоне после паспортного контроля.

На место драки вызвали пограничников. Рейс в Египет задерживается, самолет в Минск вылетел с опозданием на час, согласно информации, опубликованной на сайте аэропорта.