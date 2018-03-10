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Брестское «Динамо» впервые выиграло Суперкубок Беларуси

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  • 10.03.2018, 18:34
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Футболисты из Бреста были сильнее борисовского БАТЭ.

Брестское «Динамо» обыграло БАТЭ (2:1) в матче за Суперкубок Беларуси и впервые в своей истории стало обладателем этого трофея, пишет «Трибуна».

Отметим, что брестский клуб стал третьей командой, которая выиграла Суперкубок Беларуси. Розыгрыш этого трофея проводится с 2010 года. Семь раз его выигрывал БАТЭ. Добавим, что борисовчане не сумели завоевать второй раз. В 2012 году БАТЭ когда уступил «Гомелю» (0:2).

Голы: 0:1 – 14, пенальти Готаль, 0:2 – 30 Витус, 1:2 – 90 Сигневич.


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