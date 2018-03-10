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В Гомеле обрушилась крыша ледового катка

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  • 10.03.2018, 19:57
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Пострадало пять человек.

Об этом сообщает твиттер МЧС.

По данным МЧС, в больницу доставили пять человек, в том числе двух детей (7 и 11 лет). На месте работают спасатели.

По информации, полученной от врачей, жизнь всех пятерых вне опасности.


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