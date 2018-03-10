В Гомеле обрушилась крыша ледового катка

В Гомеле обрушилась крыша ледового катка2
- 10.03.2018, 19:57
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Пострадало пять человек.
Об этом сообщает твиттер МЧС.
По данным МЧС, в больницу доставили пять человек, в том числе двух детей (7 и 11 лет). На месте работают спасатели.
По информации, полученной от врачей, жизнь всех пятерых вне опасности.
Гомель, ул. Косарева, падение снега с кровли катка. Предварительно: в больницы доставили двух взрослых и двух детей. Работники МЧС находятся на месте, подробнее позже. pic.twitter.com/KcwImVvYK6— 112.by МЧС Беларуси (@112by) 10 марта 2018 г.