Ученые выяснили, какой вид алкоголя помогает похудеть 2 11.03.2018, 12:10

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Исследования по этому поводу провело Американское химическое общество.

Эксперты тщательно изучили последствия воздействия текилы на уровень глюкозы в крови, и узнали, что сахар в растении, из которого производится текила, может помочь снизить уровень сахара в крови, пишет mk.ua.

Подсластитель природного происхождения, которое содержится в растении агавы, имеет название агавинами. Он не усваивается организмом, поэтому не повысит уровень сахара в крови.

В ходе исследований ученые спрогнозировали, что мыши, которые находились на стандартной диете, а позже пили воду с добавлением агавинов, начинали есть значительно меньше и имели более низкий уровень сахара в крови, чем те мыши, что не потребляли агавини.

Кроме того грызуны, которые потребляли агавини, продуцировали гормон, называемые GLP-1. Этот гормон способствует удержанию ощущение сытости и выработке инсулина. Эксперты думают, что агавини станут полезными для людей с диабетом второго типа или теми, что борются с лишним весом.