Денис Шунто: «Крумкачы» полностью готовы к сезону 2 12.03.2018, 13:18

Денис Шунто

Фото: bolshoi.by

Единственная преграда на данный момент – блок, который поставила АБФФ.

Председатель правления ООО «Футбольны клуб «Крумкачы» Денис Шунто прокомментировал ходатайство к Конференции АБФФ, сообщает официальный сайт «Крумкачоў».

«Крумкачы» полностью готовы к сезону. Об этом никто не пишет, все говорят только о проблемах. В этом есть и наша вина – хотели убрать негатив вокруг клуба, ограничив мои интервью и комментарии. Лучше не стало: если не говоришь ты, за тебя говорят другие. Сейчас в голове большинства любителей футбола искажено представление о положении дел в клубе.

«Крумкачы» здорово поработали в предсезонке, у всех игроков был душевный подъем и оптимизм. Видно, что подбиралась интересная, живая команда. К концу сбора нащупали нужную пару центральных защитников – опытный камерунец Эссомбо и россиянин Митерев, уже поигравший в РФПЛ. Есть края: Трубило и Козел, есть опорная зона из старожила Скшинецкого, молодых Лисаковича (1999 г.р.) и Чеботаренко (1998 г.р.), есть два крайних нападающих – ивуариец Седрик Куаджа и любимчик публики Богунов. Есть Ковб и Ходневич в центре нападения, есть Алексиян, Василевский, Лисица – люди, которых не надо представлять. У нас полностью готова команда.

В игре с «Шахтером» неделю назад смотрелись довольно прилично, пусть и уступили 0:1. Уверен, что можем «покусать» любого соперника и будем радовать публику. Тот же Женя Чеботаренко, не сомневаюсь, станет настоящим открытием чемпионата и звездочкой следующего созыва молодежной сборной.

Некоторые клубы просили у исполкома АБФФ снисхождение по категориям тренеров. Этот вопрос мы решили без поблажек – пригласили Леонида Лагуна с категорией Pro, который хорошо влился в тренерский штаб и отработал весь сбор на «Весте».

Мы полностью готовы к сезону. У нас есть для этого и кадровый ресурс, и возможность привлечь финансовый. Единственная преграда на данный момент – блок, который поставила АБФФ. Я глубоко убежден, что мотивы работников федерации, подкрепленные поддержкой ее руководства, не спортивные и не правовые. Давайте называть вещи своими именами. У ряда сотрудников федерации есть очевидная неприязнь к «Крумкачам» и есть место в высшей лиге, которое очень хочется отдать другому.

Говорят, федерация нам не доверяет. Но мы не предлагаем играть в долг или довериться слову. Многие не понимают нашей просьбы. Мы хотим лишь возможность на общих основаниях пройти лицензирование. Мы просим не лицензию, а только принять заявление.

АБФФ принимает наше заявление к рассмотрению – мы закрываем все задолженности и демонстрируем гарантии финансирования на 2018 год. Если этого не происходит, АБФФ не выдает лицензию – все просто. Кто и кого здесь может обмануть, как постоянно твердят в федерации?

Место в Высшей лиге – наше. Оно завоевано в честной спортивной борьбе исключительно на футбольном поле и мы не хотим его отдавать кому-то другому. Мы пытаемся отстоять свои права на то, что достигли потом и кровью. Да, мы нарушили сроки подачи документов и готовы понести адекватное наказание. Но лишать из-за этого клуб профессионального статуса? Это ни в какие ворота не лезет. Призываю всех, от кого зависит решение данного вопроса, еще раз задуматься и семь раз отмерить, прежде чем резать! Еще не поздно отменить смертный приговор футбольному клубу «Крумкачы».

Не позволяйте разрушать и убивать то, что с таким трудом было построено, что хочет и может жить!» – заявил Шунто.