Федерация футбола выступила с заявлением по поводу клуба «Крумкачы» 1 12.03.2018, 21:08

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Минский футбольный клуб недавно удалили из высшей лиги.

Федерация футбола Беларуси (АБФФ) выступила с официальным заявлением по поводу футбольного клуба "Крумкачы", недавно удаленного из высшей лиги. Как передает «Еврорадио», текст документа опубликован на сайте федерации.

Заявление председателя правления ООО ФК "Крумкачы" Дениса Шунто о готовности клуба к сезону в АБФФ оценивают как очередную попытку давления на юрисдикционные и исполнительные органы федерации.

АБФФ сообщает, что клуб до сих пор не расплатился по долгам с рядом футболистов — в том числе теми, кто выиграл по этому делу гражданские суды (Владимир Петенко и А. Ковалев). С некоторыми футболистами и тренерами переговоры о выплате задолженности даже не проводились.

Несмотря на прежние договоренности, 9 мая "Крумкачы" без предупреждения заявили об отмене матча 1/4 финала Кубка Беларуси против ФК "Неман", официально не сообщив ни своим соперникам, ни в Ассоциацию "Белорусская федерация футбола". "Фактически игра была сорвана, так как клуб не в состоянии организовать домашний матч из-за долгов перед скорой помощью, МЧС, а также стадионами города Минска", — говорится в заявлении АБФФ.

Более года остается непогашенной задолженность перед борисовским футбольным клубом БАТЭ. Независимый аудит оценил задолженность клуба на сумму более 800 тысяч рублей (400 тысяч долларов).

Недавние выплаты задолженностей отдельным игрокам "Крумкачоў" осуществлял не клуб, а сам председатель правления Денис Шунто как физическое лицо. "Данный факт также подтверждает то, что футбольный клуб не в состоянии вести финансово-хозяйственную деятельность. При этом, несмотря на письменное обращение АБФФ, ФК "Крумкачы" до сих пор не подал соответствующие сообщения о правомерности оплаты Д. П. Шунто за клуб", — подчеркивается в документе.

Последним пунктом в заявлении говорится: "По состоянию на 18.00 12 марта 2018 года ФК "Крумкачы" все еще не предоставил ряд документов для прохождения процесса лицензирования. По кадровым критериям отсутствуют документы, подтверждающие наличие у ФК "Крумкачы" помощника главного тренера основной команды, отсутствуют документы, подтверждающие наличие у ФК "Крумкачы" двух тренеров молодежных команд (из шести необходимых), а также отсутствуют копии тренерских лицензий еще двух тренеров молодежных команд. По спортивным критериям по 5 из 6 молодежных команд отсутствуют регистрационные номера игроков, что не позволяет проверить существование этих футболистов".