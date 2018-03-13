Брюссель ждет от Лондона конкретных предложений о «Брекзите» 1 13.03.2018, 20:59

До выхода Великобритании из Евросоюза остался всего один год.

Европейский Союз ждет от Лондона конкретных предложений о его будущих отношениях со странами Евросоюза после выхода Великобритании из состава ЕС ("Брекзита").

Как пишет «Немецкая волна», об этом заявил, выступая в Европарламенте во вторник, 13 марта, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. "Пора превращать слова в договоры, а обещания - в соглашения", подчеркнул Юнкер, напомнив, что до "Брекзита" остается всего один год.

Главы государств и правительств Евросоюза намерены в ходе саммита 22-23 марта сформулировать единую позицию Брюсселя на переходный период после "Брекзита", который состоится 29 марта 2019 года. Во время этого периода частично сохранятся принципы экономической политики ЕС в отношении Великобритании.

Ранее Евросоюз сообщил, что в рамках будущего соглашения о свободной торговле Великобритания не может надеяться на неограниченный доступ к рынку ЕС. Нельзя стремиться к статусу "третьей страны" и в то же время обладать привилегиями, доступными членам ЕС, например, в торговле, полагает глава делегации ЕС на переговорах о "Брекзите" Мишель Барнье.

В ожидании "успокаивающего сигнала"

Промышленники с обеих сторон опасаются жесткого варианта "Брекзита" без нового соглашения. Подобная ситуация, по оценкам экспертов, может обойтись компаниям в миллиарды евро. Йоахим Ланг (Joachim Lang), главный исполнительный секретарь Федерального объединения немецкой промышленности, хотел бы получить от британского правительства "успокаивающий сигнал".

В Объединении немецких машиностроителей и производителей промышленного оборудования (VDMA) надеются, что Великобритания и ЕС придут к единому мнению о таможенном союзе между ними. Подобный режим позволит избежать многих затруднений в ходе "Брекзита", полагает генеральный директор VDMA Тило Бродтман (Thilo Brodtmann). В свою очередь заключение лишь договоренности о свободной торговле значительно ухудшит ситуацию, считает Бродтман.