Сотрудник «Беларуськалия»: Техника безопасности в шахтах – на десятом месте 3 14.03.2018, 7:59

Метод, который привел к трагедии в Солигорске, будет работать и дальше.

В Солигорске похоронили погибших шахтеров Максима Иванова и Дмитрия Валькова. Они погибли в шахте «Беларуськалия» 9 марта. По словам прокурора Минской области Олега Лаврухина, в том подземном горном участке было превышение норм содержания газа на 6-7%.

Сотрудник предприятия, общественный активист Александр Молочко считает, что все будет списано на несчастных шахтеров, сообщает «Белсат».

«В стране тяжелая экономическая ситуация. Чтобы выполнить план, на предприятии неоднократно нарушалась техника безопасности. Но когда речь идет о выполнении плана, чтобы продать удобрение и получить за него валюту, – техника безопасности стоит на десятом месте», –говорит Александр Молочко.

«На солигорских форумах люди начинают писать в комментариях, что шахтеры начинают работать по какому-то новому экспериментальному методу, который был разработан заместителем гендиректора «Беларуськалия». Они полезли туда, где добывали руду в 80-х годах. Такого раньше не было — чтобы занимались отработанными местами. Почему туда погнали людей — неизвестно, судить об этом мне трудно. В этих отработанных шахтах есть большая вероятность большого скопления газа», — говорит Молочко.

Наш собеседник полагает, что метод будет работать и дальше.