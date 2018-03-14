«Либо мы, либо они»: брестчане продолжают сражаться с аккумуляторным заводом 1 14.03.2018, 11:06

Люди настроены решительно и готовы отстаивать свою позицию.

Протесты против строительства под Брестом аккумуляторного завода «Айпауэр» не утихают, хотя и приобретают новые формы. В конце февраля прошло первое судебное заседание по иску к заводу и районным властям со стороны брестчан. А на прошлой неделе активисты встречались с помощником Лукашенко Василием Герасимовым, а горожане поучаствовали в городском митинге, на котором обсуждали свои дальнейшие действия и кормили голубей.

Правозащитник и общественный активист Роман Кисляк рассказал «Зеленому порталу», помогут ли эти события решить вопрос с проблемным производством:

«Мы знаем о нарушениях, которые в упор не замечаются»

Надо сказать, что я не присутствовал на этой встрече. На ней были два активиста: Александр Кабанов и Дмитрий Бекалюк. Они встретились с помощником Лукашенко и довели до него новую информацию, что на «Айпауэр» будет организовано литейное производство с объемом более 13 тыс. тонн свинца и его сплавов в год. Технология очистки в части литейного производства на строящемся заводе не разработана: ни в ОВОС (задокументированная оценка воздействия на окружающую среду), ни в проектной документации предприятия.

Системы очистки и фильтрации именно литейного участка завода не проработаны, и не ясно, как они очистки будут улавливать высокотемпературные аэрозольные выбросы свинца.

Они договаривались, что представят документы, доказывающие их позицию, и 12 марта сделали это. Что касается перспектив, то любая подобная встреча и обращение приближают нас к завершению эпопеи борьбы против аккумуляторного завода. Насколько это будет результативно, сказать сложно. Тем не менее, делать это нужно, чтобы власти слышали нас, чтобы мы имели возможность представить факты, и они проверялись, проводилась проверка и расследования.

Местные власти тоже периодически входят [с нами] в контакт. Была встреча в брестском райисполкоме. Проблема в том, что эти разговоры не приводят к результату. Чиновники пытаются убедить нас, активистов, брестчан, жителей Брестского района, что все замечательно и хорошо, что это будет безопасное производство. И строительство проходит в соответствии с законом и никаких нарушений нет. Но есть проблема – мы знаем о нарушениях, которые в упор не замечаются. Идет другая риторика.

Что касается помощника Лукашенко, как мне сообщили, он все выслушал и сказал, что будет создана комиссия, которая будет проверять озвученные факты. Мы вышли на новый уровень контроля – если будут найдены нарушения, то те [чиновники], кто разрешил стройку, будут отвечать, что допустили нарушения, которые привели к такому скандалу.

«Большинство людей высказались, что они против завода»

В Бресте, и вообще в Беларуси, законодательство о массовых мероприятиях таково, что очень сложно провести митинг, пикет или собрание. Поэтому я считаю, что [встреча на площади Ленина 11 марта] прошла достаточно эффективно, результативно. Такие акции во всем мире называются информационными. Люди выходят на пикет, чтобы распространить информацию, что они против определенных действий или событий.

У нас тоже была информационная акция, чтобы донести до людей информацию, что существуют противники и они настроены решительно против завода. Но пока приходят не столько люди, сколько активисты. Нас критикуют, что из 37 тыс. человек, подписавшихся против «Айпауэр», выходит на митинг всего 150-200 горожан. Необходимо подчеркнуть, что далеко не все люди могут выйти [на митинг], участвовать в нем. Тем более, [белoрусское] законодательство таково, что любые мероприятия фактически поставлены вне закона, и каждый, кто участвует в них, может быть привлечен к административной ответственности, как показал опыт блогеров Петрухина и Кабанова, оштрафованных суммарно на 1200 долларов за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

<...> Большинство [пришедших] людей высказались, что они против завода. Были участники, которые вообще мимо проходили, и затем присоединились, остались на этой встрече. Проблема как раз в том, что нет пока возможности провести санкционированную акцию. Но в этом направлении работа ведется.

«Люди настроены решительно, готовы отстаивать свою позицию»

Что касается правовых оснований [для остановки строительства завода], то они есть. Почему общественные обсуждения не проходят? Потому что брестчане скажут «нет» этому заводу. Я тоже считаю, что завод не должен находиться в такой близости от Бреста.

Какие бы ни были там фильтры, такого завода не должно быть. Потому что, к сожалению, местные власти показали неспособность ограничивать бизнес в плане защиты населения от его вредного воздействия на окружающую среду. Поэтому я считаю, что в таких условиях завода под Брестом не должно быть в принципе.

Мы давно здесь живем, и вопрос сейчас стоит ребром – либо мы, либо они. Есть люди, которые хотят разобраться, но большая часть горожан настроена негативно в отношении завода. В любом случае, вредного воздействия на окружающую среду не избежать. И люди настроены решительно, готовы отстаивать свою позицию.

Многие не хотят жить рядом с этим заводом и им придется уехать. Это серьезный аргумент. Я думаю, что мы отстоим свое право жить в чистом городе.