Крупчанка в ЮАР: В Новый год вместо елки украшают пальмы и баобабы 14.03.2018, 12:25

Екатерина Бранцевич рассказала о жизни и работе в Йоханнесбурге.

Екатерина Бранцевич из Крупок два года разрабатывает банковское программное обеспечение для Standard Bank — самого старого и крупного банка Южной Африки. Недавно девушка вернулась из Йоханнесбурга, где жила и работала на протяжении месяца. Своими впечатлениями об одном из самых криминогенных городов мира она поделилась с mlyn.by.

«Пригородом Йоханнесбурга считается территория в 400 километров»

Город золота, африканский Нью-Йорк. Благодаря добыче алмазов и драгоценных металлов 50 лет назад Йоханнесбург достиг небывалого для Африки расцвета. В то же время в стране существовала политика расовой сегрегации, делившая население на белых и черных. Последние проживали в резервациях, были лишены почти всех гражданских прав, многие не умели читать и писать.

Однако после падения в 1994 году режима апартеида коренное население получило право занимать должности в государственных органах, доступ к образованию, здравоохранению и ведению бизнеса. Но вместе с тем когда-то один из крупнейших мегаполисов континента превратился в город бандитов и бездомных, где за последние 25 лет не было построено ни одного здания.

— Когда ты впервые приезжаешь в Йоханнесбург, смотреть на этот хаос просто невозможно. Мусор на улицах не убирают, бездомные спят прямо на тротуарах, — вспоминает Екатерина свои первые дни в Южной Африке. — Пожив здесь неделю, понимаешь, что на самом деле Йоханнесбург — город контрастов. С одной стороны — разруха и нищета, с другой — огромные здания и прекрасная архитектура.

«В стране существует правило: взял на работу одного европейца —возьми двух африканцев»

Компаниям из Африки выгодно работать с нашими соотечественниками, поскольку IT-сфера на этом континенте только начинает развиваться.

По словам Екатерины, есть хорошие специалисты и среди коренных жителей ЮАР, но в среднем наши программисты выполняют работу в два раза быстрее африканцев. Поэтому руководству выгоднее привлекать программистов из-за рубежа. С другой стороны, в стране существует правило: взял на работу одного европейца — возьми двух африканцев.

В ЮАР Екатерина прожила месяц. Работала в центре Йоханнесбурга, где расположен головной офис Standard Bank, жила вместе с белорусскими коллегами в Сэндтоне — одном из районов для белых. После свержения режима апартеида белые стали потихоньку переезжать и строить дома в пригороде — до 400 км от Йоханнесбурга. Такие районы Катя сравнивает с белорусскими городами-спутниками, только дома там огорожены двухметровым забором. Многие добавляют к нему проволоку под напряжением. Сейчас квартиру в центре имеют только люди с достатком намного ниже среднего.

«В нескольких кварталах от нашего офиса находилась библиотека, которую захватили африканцы и живут в ней»

— Банк, в котором я работала, выкупил несколько офисных зданий. Расположены они на одной улице. Вся территория благоустроена, тротуары выложены плиткой. Но уже в двух кварталах — ужасные дороги, разрушенные здания. У стен парикмахерской на улице стригут человека, рядом кто-то спит, в десяти метрах продавец предлагает купить еду из фургончика. В трехстах метрах от нашего офиса находилась библиотека, которую захватили африканцы и живут в ней.

Передвигаться по городу белым можно двумя способами: на такси или на арендованной машине. Общественный транспорт для приезжих — табу. Автобусов здесь нет, а маршрутки останавливаются посреди оживленной трассы, не соблюдая никаких правил дорожного движения или перевозки пассажиров.

— Если решили взять напрокат авто, берите только с центральным замком. Бывали случаи, когда к водителю подходил человек и предлагал что-то купить или помыть окна, а в это время его друзья открывали багажник и задние двери и забирали все что хотели, — говорит Катя. — А еще в Йоханнесбурге разрешено свободное ношение оружия. Узнала я об этом, когда на одном из магазинов увидела табличку: вход без животных, без мороженого, без велосипеда и без пистолета.

«В Новый год вместо елки на улицах украшают пальмы и баобабы»

Когда белорусы готовятся к Новому году, в ЮАР приходит лето и начинается сезон дождей. Днем довольно тепло, вечером — ливень стеной и все небо расчерчено молниями.

— А еще было забавно наблюдать за демисезонной модой, когда одни ходили в босоножках и платьях, а другие — в свитерах и сапогах. Хотя даже в сорокаградусную жару из-за низкой влажности воздуха в Африке ты чувствуешь себя комфортно.

Необычно африканцы готовятся к Новому году. В торговых центрах устанавливают огромные шары — фотозоны, в которых идет снег, а вместо елки на улицах украшают пальмы и баобабы.

«В магазинах практически нет сосисок и колбас, черного хлеба и гречки, а молоко продается только в трехлитровых бутылках»

Цены на продукты и одежду в ЮАР не очень отличаются от белорусских. Но на прилавках практически нет привычных для нас сосисок и колбас, черного хлеба и гречки, а молоко продается только в трехлитровых бутылках. Зато огромный выбор свежевыжатых соков.

— Пообщавшись с белорусами, которые переехали в ЮАР, могу сказать, что больше всего им не хватает газированной минералки. Коллег, которые приезжают в командировки, просят привезти именно ее. В местных магазинах можно купить или минеральную, или газированную воду, — рассказывает Екатерина.

Ночная жизнь в городе кипит, правда, клубам местные предпочитают многочисленные рестораны и бары. А еще у африканцев эталон красоты отличается от европейских стандартов. В ЮАР красивой считается женщина с 60-м размером одежды.