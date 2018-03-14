Ученые вывели картофель, который не повреждает колорадский жук 1 14.03.2018, 21:52

При создании таких сортов картофеля методы генной инженерии не применялись.

Всего через пять лет на рынке Канады могут появиться новые сорта картофеля, устойчивые против колорадского жука. Причем ученые уверяют, что при создании таких сортов методы генной инженерии не применялись, передает superagronom.com.

По словам Хелен Тай, специалиста по селекции картофеля в канадском исследовательском центре картофеля в Фредериктон, ученым удалось добиться хороших результатов по выведению сортов картофеля, которые не повреждает колорадский жук.

Как отметили ученые, методы генной модификации растений не применялись, соответственно, данные сорта не относятся к ГМО. От диких видов они получили «в подарок» химическое вещество, которое отпугивает колорадских жуков.

Два сорта уже готовы к выпуску и компании могут подавать заявки на приобретение эксклюзивных прав в конкурсном отборе. Победители будут озвучены в марте этого года, новые сорта могут быть представлены фермерам для продажи через пять лет.

Однако это не единственная причина, необходимости внедрения альтернативных мер контроля. Специалист по селекции отметила, что исследователи подтвердили устойчивость колорадского жука к имидаклоприду, неоникотиноидного инсектицида, которые используют в борьбе с вредителем.

- Сегодня лучшее время выбрать естественную альтернативу химическому контролю вредителей. Кроме того, химический контроль является достаточно дорогим для производителей, также есть органические производители, где большая потребность в картофеле с естественной устойчивостью против жука, - подытожила Хелен Тай.