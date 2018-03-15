«Прораб» Лукашенко должен признать вину и уйти 15.03.2018, 9:35

Валерий Карбалевич

Происходит спектакль под названием «панихида по белорусской экономике».

Экономическое совещание у Александра Лукашенко 2 марта — событие если не уникальное, то очень знаковое. Знаменательность ему придало удивительно откровенное и саморазоблачительное выступление на нем А. Лукашенко. Оно развеяло многие мифы и показало во всем неприглядном виде, где мы находимся и куда пришли, пишет в «Свободных новостях» политолог Валерий Карбалевич:

«Прежде всего, важно констатировать, что выступление правителя не оставило камня на камне от официального идеологического конструкта. Дело в том, что много лет сам А. Лукашенко и государственные СМИ активно пиарили белорусскую социальную модель, показывали ее преимущество перед экономиками других стран, выдавали за образец постсоветской трансформации. Они утверждали, что Беларусь — это экономический тигр Восточной Европы, идеал социального государства, которому все завидуют, воспевали пресловутую стабильность.

Последние годы А. Лукашенко постоянно объяснял проблемы в белорусской экономике внешними причинами. Дескать, кризис во всем мире, от нас мало что зависит. Даже формулу вывел: 80% наших социально-экономических проблем — от мировых катаклизмов и только 20% — от недоработок правительства.

И вот наконец наступил момент истины, на президента снизошло озарение, он фактически признал, что много лет лукавил. И только теперь открыл страшную тайну, которую, впрочем, давно хорошо знали все независимые эксперты, экономисты.

По словам правителя, за семь лет мировой ВВП вырос на 25%, в то же время рост ВВП Беларуси не дотянул даже до 6%. Причины, которыми правительство объясняет такую ситуацию — мировой финансовый кризис, внешняя конъюнктура, — являются просто отговорками. «Если мы растем медленнее, чем другие, значит, мы отстаем. Отстали от мира в развитии, технологиях и, конечно, уровне жизни людей... Развитые страны в 2017 году росли на 2,3%, развивающиеся — на 4,5%. Мы же пока просто вяло ползем вслед».

Итак, Беларусь последние семь лет развивалась почти в пять раз медленнее, чем весь мир. Таков печальный итог развития белорусской социальной модели. А пресловутая стабильность — это красивый синоним застоя.

Из выступления А. Лукашенко следует, что все якобы достижения в социально-экономической сфере, о которых каждый день рассказывают государственные СМИ, — это фикция, мираж, химера.

Весь 2017 год официальные лица, включая самого А. Лукашенко, говорили о «позитивной динамике» в экономике, росте валовых показателей. Но вот по социологическим опросам, проведенным государственными службами, половина жителей страны считает, что в прошлом году социально-экономическая ситуация продолжила ухудшаться, около 40% изменений не заметили. То есть 90% населения в упор не видит этой «позитивной динамики».

Правитель заметил в своем выступлении, что о прорывных технологиях, инновационном пути развития говорят третью пятилетку. «Но при этом ломимся в Европу с товарами, которые были изобретены еще в Советском Союзе. Ну, может, чуть-чуть улучшили их по качеству, покрасили другой краской. Высоких технологий нет. Даже в среднетехнологичном секторе трудятся только 15% занятых».

Еще одна фикция. Правительство и облисполкомы отчитались о выполнении плана по созданию высокопроизводительных рабочих мест. На самом деле, по словам А. Лукашенко, таких мест — примерно 5% от созданных. Вообще, согласно статистике, за 2017 год количество работников в экономике сократилось на 64 тыс. человек. Более того, президент с праведным негодованием информирует: «На 40% увеличился отток населения для работы за границей. Даже по официальным данным, численность внешних трудовых мигрантов достигла самого высокого значения за последние пять лет». Но на этом фоне отсутствия в Беларуси нормальной работы декрет о тунеядцах является нонсенсом.

Экономические власти отрапортовали о сокращении иностранного долга. А. Лукашенко констатирует: госдолг растет быстрее, чем экономика. «Погасили $2,3 млрд, а взяли почти $ 3,5 млрд». Напомню, что в предвыборной программе А. Лукашенко в ходе президентских выборов 2015 г. есть пункт о сокращении госдолга. И вот теперь снова он потребовал от правительства того же. Но как это сделать, если АЭС строится в долг, за счет российских кредитов?

Подобная ситуация с инфляцией. Официально в 2017 году она составила 4,6%. А. Лукашенко опровергает: «Людям все равно, какая у нас в стране средняя инфляция. Они делают выводы по ценам на товары, которые покупают каждый день. А там рост как минимум на 8—10% за год. А если услуги сюда добавить, то и больше».

Не так важно, почему А. Лукашенко решил стать правдорубом, снять флер, смыть ретушь с официозных пасторальных картин, которые показывает ТВ. Суть в том, что спектакль под названием «Царь добрый, бояре плохие» уже не дает пиар-эффекта, даже если главную роль играет талантливый актер.

Вообще правильней было бы назвать этот спектакль «Панихида по белорусской экономике». А. Лукашенко признал, что Беларусь в тупике: «Поймите, на кону страна и ее независимость!.. Нам надо выжить». То есть в итоге 24-летнего правления Беларусь вернулась на грань выживания. Стройка под названием «Белорусская социальная модель» заморожена, окончилось финансирование. Это уже не долгострой, а недостройка. По нормальной логике ее прораб должен был бы признать собственную вину и уйти на пенсию...

Но нет. Те же самые люди будут делать то же самое, что они делали раньше. С теми же результатами. Такой роковой белорусский заколдованный круг».