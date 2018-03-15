«Дожинки прошли, а мы плавать стали больше!» 15.03.2018, 15:37

Житковичи затопило растаявшим снегом.

В ВК-сообществе «Житковичи online» опубликовали снимки подтопления райцентра, пишет сайт «Сильные новости».

Коммунальные службы в Житковичах оказались не готовы к наступившей весне. Неубранные сугробы растаяли и создали громадные лужи.

Опубликованные фотографии подписаны «Прошли дожинки,а мы плавать стали больше!!!!!!» В 2017 году в Житковичах проходили областные «Дожинки», к которым город благоустраивали. По всей видимости, на ливневый коллектор денег не хватило.

«Так к празднику готовились быстро, головой не думали про сливы?» — негодуют подписчики группы. Впрочем, не все настроены критически по отношению к властям и предлагают засыпать лужи щебенкой и песком самостоятельно.

Остается место и для самоиронии. В сообществе опубликовали мем, основанный на кульминационной теме из «Титаника», перенеся главных героев из океана в большую лужу.