Волки атакуют Витебщину 3 15.03.2018, 16:29

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Иллюстрационное фото

Количество волков увеличилось из-за африканской чумы свиней.

В Городокском районе волки уничтожают собак. Это деревня Лялевщина, которая находится недалеко от границы с Россией, передает «Белсат». В советское время здесь был магазин и несколько ферм, теперь же на большей части улиц нет даже фонарей. Бурьян на пустырях никто не косит, опустевшие дворы зарастают, лес приближается к сельчанам. Не удивительно, что с ним вместе приближаются и волки. Такая же ситуация в окрестных деревнях.

Количество волков увеличилось из-за африканской чумы свиней

Больных диких кабанов волкам добывать легко. Но в том, что волки ищут поживы в деревне, есть и вина самих сельчан.

«Что-то выбрасывается населением — например, домашнее животное погибает, не вывозится на кладбище, а бросается на окраине деревни. Соответственно, волки тянутся к населенному пункту», - поясняет Валерий Котович из инспекции охраны животного и растительного мира.

Волк - достойный трофей, но желающих отстреливать немного

«Охотники, кто были — сдали оружие, говорят, что платить нужно больше волка, чем его застрелить, патрон стоит больше, чем этот волк. Так кому хочется охотиться?», - говорит житель деревни Лялевщина.

Поэтому жители полупустых деревень просто не выходят вечером на улицу.

«Сейчас собак все на ночь запирают в хлев - раньше собак держали для охраны, а теперь скрывают ночью», - отметил еще один местный житель.

Ученые доказывают, что волки поддерживают экосистему лесов - уничтожают больных животных, не дают оленям сильно объедать молодые побеги, то есть ускоряют естественное восстановление леса. А человеку вредит волк, лишенный естественного питания - чаще всего в результате человеческой же деятельности.