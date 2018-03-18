БАТЭ в этом году собираются продать 1 18.03.2018, 20:21

Каким образом будут продавать государственные пакеты акций?

На сайте Министерства промышленности появился список открытых акционерных обществ, госпакеты которых готовятся к продаже, пишет ex-press.by.

Всего в нем 19 предприятий, доля собственности государства в которых — от 40% до 100%. Среди них есть и ОАО «БАТЭ».

Как объяснили Onliner.by в Министерстве промышленности, продажа госпакетов акций будет идти с определенными условиями для инвесторов. Стоимость акций разных предприятий пока неизвестна. Продажа будет идти по рыночной цене, которая зависит от спроса на то или иное предприятие.

Какие же условия должны выполнить желающие купить БАТЭ?

ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», в отличие от своего футбольного клуба, не так успешно. Судя по отчету за 2016 год, чистый убыток холдинга составил 22,864 миллиона рублей. Несмотря на то, что ему оказывали госпомощь из бюджета на $40 миллионов.

По данным на 2015 год, доля акций государства составляла 96,66%. В этом году государство готово продать инвестору 50% минус одну акцию, оставив контрольный пакет у себя.

— Инвестором должна быть транснациональная корпорация, специализирующаяся на производстве широкой гаммы автокомпонентов, с помощью которого будет осуществлено улучшение технического уровня участников холдинга (освоение новых изделий, техперевооружение), а также выход на новые рынки сбыта, прежде всего экспорт, — ставит условие Министерство промышленности. — Объем инвестиций в основной капитал в рамках совместного инвестиционного проекта участников холдинга должен быть не менее $80 млн.

Окончательную цену и объем инвестиций готовы обсуждать.