Саснович и Соболенко вернулись на рекордные позиции в рейтинге WTA 19.03.2018, 12:03

Александра Саснович

Белорусские теннисистки улучшили свои позиции в рейтинге WTA.

28-летняя Виктория Азаренко, вернувшаяся в большой теннис после 8-месячного перерыва, дошла до 2-го круга. В обновленном мировом рейтинге она поднялась на 18 позиций и с 204-й строки переместилась на 186-ю, пишет tut.by.

23-летняя Александра Саснович и 19-летняя Арина Соболенко выбыли в 3-м круге турнира в Индиан-Уэллсе. При этом обе белоруски вернулись на рекордные в своей карьере позиции в рейтинге, на которых ранее пребывали в январе-феврале.

Александра Саснович поднялась на 3 строки и занимает 46-е место в классификации, Арина Соболенко также улучшила рейтинг на 3 позиции и располагается на 60-й строке.

19-летняя белоруска Вера Лапко, выбывшая в Индиан-Уэллсе во 2-м круге квалификации, опустилась на 3 строки и располагается на 135-й позиции.

Победительница турнира в Индиан-Уэллсе 20-летняя японка Наоми Осака взлетела сразу на 22 ступеньки и располагается теперь на 22-й позиции.

Уступившая ей в финале 20-летняя россиянка Дарья Касаткина также заметно поднялась в рейтинге — с 19-й на 11-ю строку.