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Контрабандисты переправляли из Беларуси в Литву сигареты на квадрокоптере

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  • 19.03.2018, 16:04

Пограничники не нашли лицо, управлявшее дроном.

Беспилотный летательный аппарат, прилетевший из Беларуси, задержали литовские пограничники в районе Шальчининкая, сообщает сайт ведомства.

Квадрокоптер был замечен системой видеонаблюдения в воскресенье около 2 часов ночи. Пограничники установили, что к летательному аппарату было прикреплено 100 пачек сигарет "Премьер" с белорусскими акцизами.

Пограничники проверили окружающие территории, но не нашли лицо, управлявшее дроном.

Расследование продолжается.


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