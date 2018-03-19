Павел Северинец: Нужно требовать справедливости 19.03.2018, 16:29

Павел Северинец

Патриоты правильно сделали, что подали в суд на Минфин.

Бывшие фигуранты «дела патриотов» Андрей Дундуков, Виктор Мороз, Сергей Стрибульский и Виктор Данилов направили коллективный гражданский иск в суд Московского района Минска.

«Не стоит рассчитывать на компенсацию, но ребята сделали правильный шаг», - рассказал сайту palitviazni.info политик и бывший политзаключенный Павел Северинец.

Истцы просят компенсировать моральный ущерб, причиненный в результате незаконного задержания, привлечения их в качестве обвиняемых, содержания под стражей, а также применения подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ответчиком в деле выступает Министерство финансов.

Предварительное судебное слушание назначено на 27 марта, 14.30.

«То, что ребята подали в суд иски, это правильный шаг, - считает Павел Северинец. - Требовать справедливости нужно в любом случае. Иски необходимы для новой Беларуси, чтобы при пересмотре этих дел понесли ответственность те, кто инициировал уголовное преследование. В общем, заведенное год назад на людей уголовное дело - это просто беззаконие! И виновные должны быть наказаны. Думаю, рано или поздно, но к этому придем».

Со слов политика, нет оснований надеяться на то, что при нынешней системе суд вынесет справедливое решение, но показывать беззаконие все равно необходимо.

«Думаю, ребята ничего кроме отписок не получат, - добавляет Павел Северинец. - Но еще раз подчеркну - иски нужные для будущих поколений и для будущего страны. Поэтому все документы и фальсификации должны сохраниться в истории».

Напомним, что задержания патриотов начались год назад, после заявления Лукашенко 21 марта прошлого года, что в Беларуси «задержали десятки боевиков», которые «тренировались в лагерях с оружием». В течение нескольких дней стало известно о 35 задержанных. Сначала сообщалось, что дело идет о «подготовке массовых беспорядков» (ч.3 ст.293 УК), позже появилась обвинение в «создании незаконного вооруженного формирования и участии в нем» (арт.287 УК).

Постепенно фигуранты вышли на свободу под подписку о невыезде, а в июне дело было передано в Следственный комитет Беларуси.

30 ноября 2017 года председатель Следственного комитета Иван Носкевич заявил, что «предварительное расследование по уголовному делу окончено, 27 ноября принято решение о прекращении уголовного преследования всех фигурантов по делу и о прекращении самого расследования уголовного дела».