WP: Aдвокаты Трампа передали Мюллеру документы по «российскому делу» 2 20.03.2018, 12:20

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Дональд Трамп

Президент США готов к беседе со спецпрокурором.

Адвокаты президента США Дональда Трампа передали спецпрокурору Роберту Мюллеру, который расследует возможное российское вмешательство в выборы, документы по событиям, интересующим следствие. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на несколько информированных источников, сообщает сайт телеканала «Дождь».

По их словам, Трамп уже говорил, что готов к беседе с Мюллером. Однако его адвокаты опасаются, что, склонный к «неточным заявлениям» Трамп может «стать уязвимым в ходе многочасового интервью». Поэтому они подготовили как можно более подробные письменные свидетельства, чтобы у спецпрокурора после их изучения оставалось мало вопросов к президенту и их личная встреча была бы максимально краткой.

В переданных Мюллеру документах говорится в том числе об увольнении Джеймса Коми с поста директора ФБР и Майкла Флинна с должности советника президента по национальной безопасности. Флинн уволился из администрации США в феврале 2017 года, когда выяснилось, что он скрыл от начальства контакты с российским послом Сергеем Кисляком. Бывшего советника называют одной из ключевых фигур в «российском расследовании». Джеймса Коми Трамп отправил в отставку в мае, обвинив в неэффективном руководстве спецслужбой.

В документах изложена позиция Белого дома и других участников этих событий, личного мнения Трампа в них нет, говорят источники газеты.

Ранее The New York Times сообщила, что Мюллер передал адвокатам Трампа список вопросов, которые дают представление о темах, которые спецпрокурор может поднять в ходе опроса президента. В конце января Трамп говорил, что готов под присягой дать показания Мюллеру и с нетерпением этого ждет.